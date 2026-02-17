Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña y Alejandra Giadans, presentaron una propuesta para garantizar que el 100% de las unidades del transporte público en Jalisco cuenten con sistema de geolocalización, con el objetivo de mejorar el monitoreo del servicio.

La medida permitiría a los usuarios conocer en tiempo real la ubicación de las unidades y estimar el tiempo de llegada, explicó la legisladora Alejandra Giadans.

“Esto significa que ahora las y los usuarios sabrán exactamente dónde está su camión y en cuánto tiempo podrá llegar a la ubicación donde ellos estén. También las autoridades podrán vigilar de manera más efectiva y cercana que se respeten principalmente los horarios. Además, las unidades monitoreadas para que estas no modifiquen su ruta, hagan la ruta completa y que hagan todas las paradas autorizadas”.

De manera adicional, las legisladoras propusieron actualizar los criterios para la obtención de la licencia de transporte público, con el fin de incrementar el número de conductores y reducir el déficit existente en el sector.

“Más operadores trabajando, mejor frecuencia para las rutas y mayor cobertura en zonas que hoy viven saturación y retrasos”, indican.

La reforma establece que podrán obtener la licencia quienes sean mayores de 19 años, cuenten con al menos un año de antigüedad en su licencia de conducir y cumplan con las condiciones y exámenes que determine el reglamento correspondiente.

Reconocen pendiente en sistema de monitoreo de transporte público

Mariana Bulos, directora General del Transporte Público de la Secretaría de Transporte, reconoce que el sistema de monitoreo de rutas del transporte público de la ciudad no funciona en su totalidad, ya que mencionó que solo se enfocan en sistemas masivos.

"Lo que podemos ver es dónde está ubicada la unidad. Actualmente nosotros como Secretaría de Transportes somos encargados del monitoreo de sistemas masivos como Macro Periférico, López Mateos y SITEUR de Macro Calzada. Nosotros podemos ver dónde se encuentran las unidades, sin embargo, si alguna unidad sale de su derrotero, no tenemos todavía el desarrollo para que tengamos como una alerta".

La funcionaria estatal estima que en junio pueda estar lista la posibilidad de que usuarios del transporte público puedan tenerse en visualización georreferenciada, es decir, monitoreo en tiempo real.

