Pablo Lemus advierte posible intervención del crimen organizado en protestas de Pueblo Quieto

Luego de la protesta llevada a cabo ayer lunes por la tarde en la avenida Mariano Otero, por presuntos habitantes de las invasiones de Pueblo Quieto, quienes se tornaron agresivos con la ciudadanía, sumada a las acciones de quemas de coches en la ciudad en días pasados, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer su preocupación por una posible intervención por parte del crimen organizado.

"El día de ayer, algunas personas de esta misma manifestación , con desarmadores, con puntas, agredieron a un automovilista, le rompieron sus cristales; no es la forma. Tenemos que hacerlo de una manera pacífica, privilegiando el diálogo. Y hay algo que me preocupa también y que debemos interpretar entre líneas: ¿Ustedes vieron las lonas, cómo estaban hechas? Eran lonas muy bien preparadas, impresas. El costo de esas lonas es de más de 35 mil pesos. ¿De dónde salió para pagar esto?", cuestionó Lemus Navarro.

"Ya habíamos visto que habían mandado, ante los operativos, a algunos grupos delictivos a prender automóviles en Zona Metropolitana y detuvimos a los responsables. Esto, y lo dejo muy claro, yo no le veo un tinte político partidista; estas lonas no estoy diciendo que las pague algún partido político, no, por el contrario, lo que me preocupa es que estén pagadas por grupos delincuenciales al interior de Pueblo Quieto. Y a esto sí hay que ponerle atención", añadió el mandatario estatal.

En este sentido, el gobernador hizo un llamado a las y los habitantes de esta zona de invasiones a que se acerquen directamente al Gobierno de Jalisco, en el Palacio de Gobierno, a fin de que se les puedan compartir las acciones que se impulsan, en coordinación con el Gobierno Federal, para impulsar su reubicación y que, a su vez, tengan la oportunidad de acceder a otros apoyos, como oportunidades de becas, empleo, e incluso, vivienda digna.

"Hay que recordar que esto es un tema federal, con apoyo del gobierno estatal. No vamos a desalojar a los habitantes de Pueblo Quieto, los vamos a reubicar. Y esto guarda una política social muy importante de apoyar a estas familias. Entendemos perfectamente que son asentamientos irregulares, pero no se trata de tratarlos con desprecio o simplemente como invasores, no. Tiene que ser bajo una lógica social", explicó el gobernador.

"Vamos a apoyarlos a reubicarlos, a darles oportunidades de trabajo, a darles oportunidades para conseguir una vivienda formal. Y esto es lo que estamos trabajando con el gobierno federal. Yo llamaría a las y los vecinos de Pueblo Quieto a acercarse con nosotros . Mañana habrá ya una mesa de diálogo de la Secretaría General de Gobierno, pero les llamaría a no caer en situaciones violentas", añadió Lemus Navarro.

En este mismo sentido, dijo, es que ya se han iniciado las mesas de trabajo para poder atender esta situación que ha prevalecido durante décadas, pero que no puede seguir sosteniéndose debido a que por esta zona federal estará pasando un tramo de la ruta que seguirá el Tren México-Guadalajara, por lo cual la Federación ya ha intervenido.

"Nosotros vamos a recibir a los vecinos, a las personas verdaderamente que quieren una nueva oportunidad, y se las vamos a dar en conjunto con el Gobierno Federal. Pero no podemos aceptar que grupos delincuenciales puedan estar financiando estas lonas o estos movimientos. Repito, mañana estará la primera mesa de trabajo", reafirmó Lemus Navarro.

Durante más de 20 años Pueblo Quieto se ha constituido como un foco de criminalidad donde se cometen robos, homicidios y narcomenudeo, pese a distintos operativos impulsados por los tres órdenes de gobierno.

Tan solo el pasado 26 de enero, en una de las intervenciones más recientes y que dio pie a este tema, se catearon cuatro domicilios y se detuvo a siete personas. En el operativo además se aseguraron diversos artículos, como equipo táctico y algunas armas, así como diferentes dosis de droga.

