El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, advirtió este jueves 29 de enero sobre la llegada de un nuevo frente frío, el número 32, que traerá descenso de temperaturas en varias regiones del país. Estos son los detalles:

Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente, centro y sur de México, ocasionará ambiente estable y sin lluvia en dichas regiones; sin embargo, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y el mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.

Durante la tarde-norte, un nuevo frente frío (núm. 32) y su masa de aire polar ingresarán sobre la frontera norte de México , en interacción con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 29 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

Clima del viernes 30 de enero al domingo 01 de febrero de 2026

El frente frío (núm. 32) se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana , originando chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias muy fuertes a intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire polar asociada al frente generará evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en sus costas; así como un nuevo y marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central; así mismo hay probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

El persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias fuertes a muy fuertes en Michoacán y Guerrero.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

