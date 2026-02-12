Sarampión en Jalisco: ¿Cuáles son los horarios para vacunarse en el fin de semana?

Ante el alza de casos confirmados de sarampión en el país, siendo Jalisco el Estado con mayor actividad del virus, las autoridades estatales de salud anunciaron el despliegue de jornadas de vacunación en distintos puntos de la entidad , principalmente en el municipio de Guadalajara.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que provoca fiebre alta, tos, erupciones cutáneas y otros síntomas que, sin las medidas de protección adecuadas, pueden dejar secuelas graves o incluso causar la muerte.

De acuerdo con especialistas en salud, la inmunización es el único método efectivo para prevenir los brotes, por lo que la vacunación representa un proceso clave para mantenerse protegido y reducir la propagación del virus.

Bajo este contexto, los Hospitales Civiles de Guadalajara confirmaron que estarán aplicando la vacuna contra el sarampión en sus instalaciones en distintos horarios, incluyendo fines de semana.

Horarios para vacunarse contra el sarampión en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Quienes deseen acudir durante el fin de semana podrán hacerlo en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, que contará con módulos de vacunación de lunes a sábado en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas

Sábados: de 8:00 a 13:00 horas

Este módulo se ubica en la calle Hospital 314, colonia El Retiro, y atenderá a personas de 12 a 49 años.

Por su parte, el Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca” contará con un módulo de vacunación especial dirigido a la población de seis meses a 49 años , con atención en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas

El acceso se encuentra en la puerta principal del hospital, ubicado en la calle Salvador Quevedo y Zubieta 750, colonia Independencia.

Asimismo, el Hospital Civil de Oriente (HCO) se sumará a esta campaña con la aplicación de vacunas en sus instalaciones, localizadas en Nuevo Periférico Oriente s/n, colonia Guadalupana, junto al Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá).

Lunes a viernes: de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas

La vacuna contra el sarampión es completamente gratuita y está disponible para toda la población dentro del rango de edad establecido. Las autoridades sanitarias informaron que la meta es aplicar 50 mil dosis diarias para alcanzar, en un periodo de tres semanas, dos millones de vacunas en la entidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a acudir a los módulos de vacunación y completar su esquema, ya que la prevención es fundamental para frenar la propagación del sarampión y proteger a los sectores más vulnerables. La participación ciudadana será clave para contener el brote y salvaguardar la salud pública en Jalisco.

