Transforman movilidad en Tlaquepaque con ruta de autobús al CUTlaquepaque

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque ha finalizado obras de pavimentación y mejoras urbanas en las inmediaciones del Centro Universitario de Tlaquepaque (CUTlaquepaque), situado en el Cerro del Cuatro. Estos trabajos permitieron la habilitación de la ruta de transporte público T01 (R-63), lo que beneficiará a estudiantes, docentes, personal administrativo y vecinos de la zona.

Con una inversión cercana a los 13 millones de pesos de fondos municipales, las intervenciones buscan optimizar las condiciones de tránsito vehicular y peatonal. Además, fortalecen la movilidad y la seguridad en el entorno del campus universitario, ofreciendo un acceso más eficiente y seguro.

La Presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, acompañada por el rector del CUTlaquepaque, Gerardo Alberto Mejía Pérez, destacó la cooperación entre el Gobierno local, la comunidad estudiantil y la Alianza de Camioneros de Jalisco A.C. Esta colaboración fue crucial para crear las condiciones adecuadas para el traslado seguro hacia el centro educativo.

Pérez Segura enfatizó que “el transporte público es un derecho que acerca a otros derechos”. Agregó que para los estudiantes que necesitan este servicio, la mejora representa “un antes y un después: un gran cambio y una oportunidad, no solo para llegar con mayor facilidad, sino para que su trayecto sea más seguro”.

Mejoras en las calles Leocares y Constitución

La calle Leocares fue objeto de pavimentación en más de 300 metros lineales con zampeado, abarcando el tramo entre Narciso Mendoza y Jeste Banca. La obra incluyó la construcción de banquetas, la renivelación de pozos de visita, cajas de válvula y registros domiciliarios, así como la colocación de señalética , con una inversión superior a los cuatro millones de pesos.

En la calle Constitución, la intervención cubrió más de 400 metros lineales con pavimentación de zampeado, desde Ignacio Mejía hasta Rodrigo de Triana. Los trabajos comprendieron la e dificación de banquetas, la instalación de señalética y la renivelación de pozos de visita, cajas de válvula y registros domiciliarios , con un costo superior a los nueve millones de pesos.

La Presidenta municipal afirmó que la intervención en ambas calles también repercutirá favorablemente en la calidad de vida de los vecinos de la colonia, al optimizar los accesos y la movilidad urbana. El rector Mejía Pérez reconoció el compromiso municipal y agradeció la presencia de un módulo de seguridad municipal en el campus.

Gerardo Alberto Mejía Pérez señaló que “esta visión no solo mejora la movilidad, sino que impacta directamente en la seguridad, el acceso y la calidad de vida de quienes día a día acuden al Centro Universitario”. Subrayó la importancia de estas acciones para la comunidad educativa.

