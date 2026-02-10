En Jalisco, los conductores que cometen infracciones de tránsito pueden reducir significativamente el monto de sus multas si participan en los cursos de sensibilización vial , como Educavial, programa implementado por los municipios de Guadalajara y Zapopan.

Este taller tiene como objetivo fomentar una cultura vial más responsable y ofrecer una alternativa educativa a quienes infringen el reglamento. Al acreditar el curso, los participantes pueden obtener descuentos de hasta el 70% u 80% en el pago de sus sanciones, incluyendo las multas tipo Clave V, que son de las más altas por involucrar conductas de riesgo como estacionarse sobre banquetas o en ciclovías.

El proceso para acceder al beneficio es sencillo. Los interesados pueden registrarse en línea a través de los portales oficiales: www.guadalajara.gob.mx/registro-educavial o zapopan.gob.mx/v3/educavial-descuento, según el municipio correspondiente.

También existe la opción de realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de movilidad, como la ubicada en la calle Ghilardi esquina Miraflores, en Guadalajara.

¿Cuáles son los documentos para la inscripción al curso?

Para inscribirse, se debe presentar la tarjeta de circulación, identificación oficial, licencia de conducir y el documento de la multa. Además, es fundamental verificar los plazos establecidos tras recibir la infracción, ya que el descuento solo puede aplicarse dentro del periodo determinado por las autoridades.

Más allá del ahorro económico, el programa Educavial busca concientizar a los automovilistas sobre el impacto de sus acciones en la vía pública y prevenir futuros accidentes.

Con esta medida, los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan promueven una estrategia doble: reducir la reincidencia en faltas viales y fortalecer la seguridad urbana mediante la educación y la responsabilidad ciudadana.

EE