Con el propósito de reforzar las acciones de prevención y control del sarampión, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, tomó parte en una reunión virtual de carácter nacional convocada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El encuentro formó parte de la estrategia coordinada entre la administración estatal y el Gobierno federal para contener la enfermedad.

Acompañado por Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, y por el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, el mandatario informó que desde 2025 a la fecha se han aplicado 1.6 millones de vacunas en la entidad como parte de las jornadas de inmunización.

Actualmente, las 13 regiones sanitarias de Jalisco cuentan con un despliegue de dos mil 800 brigadistas que participan en campañas intensivas, además de más de 800 módulos instalados en puntos estratégicos como centros de salud, hospitales, escuelas, universidades y plazas públicas, en coordinación con autoridades estatales y federales.

Como medida complementaria para reducir contagios, se determinó el uso obligatorio de cubrebocas durante 30 días en planteles de educación básica del Área Metropolitana de Guadalajara. La meta establecida para febrero es alcanzar la aplicación de cerca de 2 millones de dosis.

En el marco de la agenda de trabajo conjunta con el Gobierno de México, Lemus también sostuvo una reunión con César Yáñez Centeno, subsecretario de Gobernación, así como con directivos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para revisar los avances del proyecto del tren de pasajeros México–Guadalajara, impulsado por la presidenta Sheinbaum.

Durante este encuentro, el Gobernador reiteró el respaldo de Jalisco a esta obra, que consideró estratégica y con potencial para detonar nuevos proyectos de movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara.

