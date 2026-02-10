Jalisco pierde 3 mil 120 empleos en enero del 2026

Durante enero pasado en Jalisco se perdieron 3 mil 120 puestos de trabajo de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con datos del organismo al cierre de enero pasado, en Jalisco había registrados 2 millones 50 mil 755 empleados una cantidad menor comparada con los 2 millones 53 mil 875 que se tenían al cierre de diciembre del 2025.

A nivel nacional al 31 de enero de 2026, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 22 millones 508 mil 972 puestos de trabajo, cifra máxima desde que se tenga registro considerando solo los meses de enero, de los cuales el 86.9% (ochenta y seis punto nueve por ciento) son permanentes y el 13.1% (trece punto uno por ciento) son eventuales. Los puestos permanentes, 19 millones 568 mil 657, son la mayor afiliación para un mes de enero.

Con esta cifra, en enero se registró una variación mensual negativa de 8 mil 104 puestos de trabajo, equivalente a una tasa mensual de -0.04% (menos cero punto cero cuatro por ciento), explicada principalmente por el ajuste observado en el empleo asociado a las plataformas digitales. En este rubro, durante diciembre se presentó un efecto estacional que incrementó temporalmente el número de puestos de trabajo; no obstante, en enero éstos retornaron a un nivel de 139 mil puestos, como resultado de una menor demanda y uso de los servicios ofrecidos por dichas plataformas.

En los últimos doce meses se observa crecimiento de 197 mil 426 (ciento noventa y siete mil cuatrocientos veintiséis) puestos de trabajo que representan una tasa anual de 0.9% (cero punto nueve por ciento).

