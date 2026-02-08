Sarampión: ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad viral?

En lo que va de este 2026, la enfermedad de sarampión se ha propagado rápidamente en Jalisco; por esta razón es importante que la población se mantenga informada sobre la prevención, así como sobre los posibles tratamientos.El sarampión es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por saliva, al toser, o el estornudo de una persona infectada. La infección ocurre en etapas, durante el transcurso de dos a tres semanas. El sarampión generalmente comienza con:El sarpullido también se hace presente ante el contagio de sarampión; el sarpullido inicial aparece en el rostro. En los días siguientes, el escozor se esparce en el siguiente orden:Debes saber que, si fuiste contagiado de sarampión, no existe un tratamiento específico para la enfermedad una vez que esta se presenta.Lo único que se puede hacer es tomar medidas de bienestar para aliviar los síntomas, como:Es importante estar atento ante cualquier sospecha de sarampión y acudir al centro de salud más cercano. Asimismo, para su prevención es recomendable vacunarse contra esta enfermedad viral. Con información de Mayoclinic. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS