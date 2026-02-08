Sarampión: ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad viral?

En lo que va de este 2026, la enfermedad de sarampión se ha propagado rápidamente en Jalisco; por esta razón es importante que la población se mantenga informada sobre la prevención, así como sobre los posibles tratamientos.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por saliva, al toser, o el estornudo de una persona infectada. La infección ocurre en etapas, durante el transcurso de dos a tres semanas.

El sarampión generalmente comienza con:

Fiebre

Leve tos continua

Goteo de la nariz

Ojos inflamados (conjuntivitis)

Dolor de garganta

El sarpullido también se hace presente ante el contagio de sarampión; el sarpullido inicial aparece en el rostro.

En los días siguientes, el escozor se esparce en el siguiente orden:

Brazos

Pecho

Espalda

Muslos

Pantorrillas

Pies

Al mismo tiempo, la fiebre aumenta y a menudo alcanza de 40 a 41 °C.

¿Cuál es el tratamiento del sarampión?

Debes saber que, si fuiste contagiado de sarampión, no existe un tratamiento específico para la enfermedad una vez que esta se presenta.

Lo único que se puede hacer es tomar medidas de bienestar para aliviar los síntomas, como:

Tomar descansos y evita las actividades que requieren de esfuerzo.

Tomar antifebriles: En caso de fiebre se puede tomar medicamentos para el malestar como acetaminofén (Tylenol, otros), ibuprofeno (Advil, Motrin IB, Children´s Motrin, otros) o naproxeno sódico (Aleve) para ayudar a bajar la fiebre que aparece con el sarampión

como acetaminofén (Tylenol, otros), ibuprofeno (Advil, Motrin IB, Children´s Motrin, otros) o naproxeno sódico (Aleve) para ayudar a bajar la fiebre que aparece con el sarampión Antibióticos: Si se produce una infección bacteriana, como una neumonía o una infección de oído, el médico de cabecera podría recetar un antibiótico.

Si se produce una infección bacteriana, como una neumonía o una infección de oído, el médico de cabecera podría recetar un antibiótico. Vitamina A: Consumir vitamina A puede disminuir la gravedad de la infección por sarampión.

Consumir vitamina A puede disminuir la gravedad de la infección por sarampión. Bebe mucho líquido: Mantenerse hidratado es importante, se puede beber mucha agua, jugo de frutas y té de hierbas para reemplazar los líquidos perdidos a causa de la fiebre y la sudoración.

jugo de frutas y té de hierbas para reemplazar los líquidos perdidos a causa de la fiebre y la sudoración. Humedece el aire: Puedes usar un humidificador para aliviar la tos y el dolor de garganta.

Humedece la nariz: Los atomizadores nasales con solución salina pueden aliviar la irritación al mantener el interior de la nariz humedecida.

Los atomizadores nasales con solución salina pueden aliviar la irritación al mantener el interior de la nariz humedecida. Descansa la vista: Al contagiarse de sarampión puede haber molestias por la luz brillante, como les sucede a muchas personas. Se recomienda mantener las luces bajas o usar lentes de sol. Asimismo, evita leer o mirar televisión si la luz de una lámpara de lectura o de la televisión te molesta.

Es importante estar atento ante cualquier sospecha de sarampión y acudir al centro de salud más cercano. Asimismo, para su prevención es recomendable vacunarse contra esta enfermedad viral.

Con información de Mayoclinic.

