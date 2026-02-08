El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que la reciente aprehensión del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro —militante de Morena— por presuntos actos de extorsión y posibles nexos con el crimen organizado, evidencia que la corrupción y la delincuencia forman parte de los gobiernos encabezados por ese partido, a pesar de las promesas de transformación y honestidad con las que llegaron al poder.

A través de un comunicado, Romero Herrera sostuvo que el caso no debe minimizarse ni considerarse un hecho aislado, sino entenderse como una muestra del colapso del discurso oficialista.

"Si queremos liberar a México de los narcopolíticos y del crimen organizado, primero hay que desterrar a los gobiernos de Morena. Lo que estamos viendo es brutal: un alcalde de Morena detenido por presunta extorsión, junto con otros servidores públicos. No es un caso, no es una excepción; es la confirmación de que la corrupción y la delincuencia se metieron hasta la cocina de sus gobiernos", afirmó.

El dirigente panista recordó que Diego Rivera Navarro fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que -dijo- evidencia que Morena no cumplió su promesa de erradicar la corrupción y pacificar al país, y más grave aún, ahora se sabe que incluso dentro de la nómina del Ayuntamiento tenía a presuntos integrantes de una organización criminal.

"El alcalde es el que presuntamente manejaba al crimen organizado en Tequila, similar a lo que ocurría con "La Barredora" en Tabasco o el penoso caso del huachicol fiscal… Eso es Morena: los que hace siete años, con un pañuelito blanco, decían que iban a acabar con la corrupción y hoy gobiernan con incongruencia, impunidad y complicidad. Lo que queremos es que caiga esta farsa del gobierno guinda", señaló.

Jorge Romero aseguró que Acción Nacional no vive para criticar por inercia, sino para ser una verdadera opción de cambio para la ciudadanía.

"Nosotros no existimos para ver a quién criticamos; nacimos como un instrumento de opción para servirle mejor a las familias mexicanas y lograr el bien común. Esa es la esencia del Partido Acción Nacional. Vamos a dar todo lo que está en nuestro ser, con humildad, y con la experiencia de nuestros buenos gobiernos, para reconstruir todo lo que el Cártel de Morena ha destruido y devolverle la tranquilidad a nuestro país", expresó.

Reiteró que México no merece impunidad disfrazada de discurso ni gobiernos que prometen honestidad y entregan corrupción.

"Las familias mexicanas merecen seguridad, merecen paz y merecen libertad. Y eso no se va a lograr mientras sigan gobernando quienes prometieron ser distintos y terminaron siendo lo contrario", advirtió.

Jorge Romero sostuvo que Acción Nacional seguirá siendo una oposición firme y responsable, comprometida con la defensa de la patria frente a la corrupción y la violencia; con la protección de las familias, que hoy viven con miedo e incertidumbre; y con la libertad de las y los mexicanos para vivir en paz, elegir a sus gobernantes sin presiones criminales y construir un futuro con dignidad. "Patria, familia y libertad no son consignas: son principios que vamos a defender todos los días", subrayó.

