Bien de Noche Guadalajara reúne a más de 130 mil personas en el Centro

En la edición de febrero, con temática del Día del Amor y la Amistad , y en el marco del aniversario 484 de la ciudad, el festival Bien de Noche Guadalajara reunió en el Centro Histórico a más de 130 mil personas .

Ayer se llevaron a cabo actividades como conciertos, videomapping y la Vía RecreActiva nocturna. En Paseo Alcalde y de Calzada Independencia hasta los Arcos de Guadalajara se instalaron escenarios, experiencias artísticas y espacios de convivencia, como la presentación del Mariachi Juvenil Asbaje, entre Jesús García y Arista.

El DJ Nefertiti ofreció un concierto al aire libre en la Glorieta de la Minerva. ESPECIAL / Ayuntamiento de Guadalajara

En la zona del Santuario se exhibieron vehículos clásicos de colección y se presentaron espectáculos de videomapping interactivo. También se instaló un módulo de vacunación contra la rabia para mascotas. En tanto, la Plaza Liberación se convirtió en una pista de baile libre de swing y de clases abiertas.

Se llevaron a cabo actividades como conciertos, videomapping y la Vía RecreActiva nocturna. ESPECIAL / Ayuntamiento de Guadalajara

Por último, en la Glorieta Minerva el DJ Nefertiti ofreció un concierto al aire libre. Además, con motivo del amor y la amistad, se instaló un espacio de fotografías con el icónico monumento tapatío de fondo. Como parte de esta temática, también se regalaron conchas con forma de corazón.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF