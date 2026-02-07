Abarrotan módulos de vacunación contra el sarampión en Guadalajara y Zapopan

El inclemente sol y el clima caluroso no impidieron que decenas de tapatías y tapatíos abarrotaran el módulo de vacunación contra sarampión en Plaza Universidad, en el Centro Histórico.

La fila se extendía varios metros afuera de la estación de la Línea 2 del Tren Ligero; los enfermeros aplicaban la vacuna con rapidez a fin de atender a la mayor cantidad de personas posibles, mientras que en el Hospitalito de Zapopan se registró una gran afluencia de personas, aunque sin demoras en la atención, señalaron ciudadanos.

En el Centro, Ricardo Gómez reconoció que no había considerado vacunarse contra la enfermedad porque “no estoy en contacto con niños. Mi trabajo es de oficina y solemos estar aislados, pero viendo las noticias vi que el brote estaba muy fuerte, además de que hicieron obligatorio el uso de cubrebocas, entonces pensé que podría ser más grave. Por eso aproveché la salida y de una vez aquí me vacuné […]. Fue muy rápido, menos de cinco minutos”.

Los enfermeros hacían tres filas para agilizar el proceso. Uno tras otros recibía su dosis y quienes preferían esperar podían pasar a las sillas y ser vigilados en caso de presentar una reacción adversa, pero la gran mayoría entraba y salía de la carpa. Jazmín Gutiérrez comentó que decidió acudir al módulo porque tiene programados viajes durante las próximas semanas, además de que desconoce si su cartilla de vacunación está completa.

EL INFORMADOR/O.GONZÁLEZ

“Aproveché que está aquí en el Centro, me queda cerca, es gratis y es rápido. Los niños son los más vulnerables, entonces en la casa todos nos vacunamos por mis sobrinos, que van en segundo y tercero de primaria […]. Me parece muy bien que hayan puesto módulos en lugares céntricos y accesibles para todos. Que podamos ir cuando salgamos del trabajo o de la escuela”, dijo.

En tanto, en el Hospitalito, Margarita Hernández afirmó que muchas personas también acudieron a vacunarse contra el sarampión, pero el proceso fue rápido y eficiente. “Yo quise venir temprano porque me habían dicho que había mucha gente y sí, son muchos adultos y jóvenes, pero todo muy rápido y muy bien organizado […]. Me parece una irresponsabilidad no vacunarte. Es una enfermedad muy fácil de prevenir y que ya había sido erradicada, pero otra vez hay un brote porque la gente simplemente se dejó de vacunar”.

TAMBIÉN LEE: Abarrotan tiendas para comprar cubrebocas

Todas las personas menores de 49 años deben vacunarse contra el sarampión, según la recomendación de la Secretaría de Salud de Jalisco, aunque la prioridad son bebés de entre seis y 11 meses de edad y niños de 1 a 4 años. En la entidad se habilitaron más de 650 puntos de vacunación en centros de salud, unidades del IMSS, ISSSTE, estaciones del tren ligero y centros públicos y comerciales.

EL INFORMADOR/O.GONZÁLEZ

En tanto, como medida para contener el brote, a partir del pasado 5 de febrero y por un periodo mínimo de 30 días, el uso de cubrebocas será obligatorio para estudiantes, docentes y personal administrativo en plantes de educación básica en los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco e Ixtlahuacán de los Membrillos.

En lo que va del 2026, Jalisco suma más de mil 800 casos confirmados de sarampión, con lo que ocupa el primer lugar a nivel nacional. Además, 22 escuelas han cerrado a causa de contagios: tres escuelas en Tlaquepaque lo hicieron totalmente, mientras que 20 salones en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tala, Atotonilco y Tomatlán se encuentran en clases virtuales.

YC