¿Cuál es el municipio de Jalisco donde se hacen los equipales?

Los equipales son aquellos tradicionales muebles elaborados a mano con materias primas halladas en la región sur del Estado de Jalisco, de donde son originarios. Sin embargo, si se tiene que hablar de un municipio para referirse al sitio específico donde se fabrican estos bonitos asientos, tenemos que remitirnos a Zacoalco de Torres.

Según el "Diagnóstico del Municipio 2025", del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), el nombre Zacoalco proviene del vocablo "Tazcoalco", que puede significar tanto "Lugar donde está la compuerta o el encierro”, “en la pirámide" o "Lugar donde se posan las águilas". En el año de 1829 se agregó el "de Torres" en honor a José Antonio "el amo", insurgente de la época de Independencia.

¿Cómo es Zacoalco de Torres?

Zacoalco de Torres se localiza en la región Lagunas; colinda con Atemajac de Brizuela, Jocotepec, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Villa Corona y Acatlán de Juárez. Cuenta con una extensión de 386.27 kilómetros cuadrados.

De clima cálido-semiárido, en el territorio habitan, según el Censo de Población y Vivienda del Inegi, del año 2020, 30 mil 472 personas.

Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi, Zacoalco de Torres cuenta con numerosos locales dedicados al Comercio y entre estos destaca el de equipales .

Localizado a alrededor de una hora de Guadalajara, tomando la carretera a Ciudad Guzmán, en Zacoalco de Torres hay familias enteras que se dedican a la fabricación de estos tradicionales asientos prehispánicos, que se construyen con madera y piel.

El portal turimexico.com señala que estos sillones eran en aquellos tiempos símbolo de estatus económico; dicen que incluso el emperador azteca Moctezuma tenía uno que había comprado precisamente en Zacoalco.

Los equipales son un símbolo de Jalisco, y también un sinónimo de historia y patrimonio.

