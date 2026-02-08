Domingo, 08 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Sarampión

Prevención: ¿Cómo saber si me estoy enfermando de sarampión?

La infección ocurre en etapas, durante el transcurso de dos a tres semanas

Por: Fabián Flores

No olvides seguir las medidas sanitarias publicadas por los organismos oficiales, como el uso de cubrebocas en espacios escolares. ESPECIAL

El repentino brote de sarampión cada vez está más cerca de las familias jaliscienses. En lo que va de este 2026, la Perla de Occidente ha sido el estado más afectado de la República Mexicana, con mil 183 casos confirmados, que se suman a los 665 registrados en 2025, para un total de mil 848.

Ante este caso sanitario, se requiere no bajar la guardia, tomar medidas de prevención en espacios públicos y, lo más importante, reconcoer las señales de alerta en nuestro cuerpo que indiquen la presencia del virus. Te compartimos los primeros síntomas del sarampión, Según Mayo Clinic y la Secretaría de Salud.

¿Cómo empieza el sarampión?

No te alarmes. El sarampión es un una enfermedad viral que se transmite fácilmente por gotitas de saliva al hablar, al toser, o el estonudo de una persona infectada.

La infección ocurre en etapas, durante el transcurso de dos a tres semanas.

Infección e incubación

Durante los primeros 10 a 14 días tras el contagio, el virus del sarampión se propaga por el cuerpo. Durante este período, no se manifiestan síntomas, pues a penas se está alojando en el organismo.

Signos y síntomas

El sarampión generalmente comienza con:

  • Fiebre
  • Leve tos continua
  • Goteo de la nariz
  • Ojos inflamados (conjuntivitis)
  • Dolor de garganta

Esta etapa relativamente leve dura de dos a tres días. NO se presenta sarpullido al inicio.

El sarpullido

Son pequeñas manchas rojas, algunas de las cuales están levemente elevadas. Los puntos y bultos en grupos estrechos hacen que la piel se vea manchada y de color rojo. El sarpullido inicial aparece en el rostro.

Durante los días siguientes, el escozor se esparce en el siguiente orden:

  • Brazos
  • Pecho
  • Espalda
  • Muslos
  • Pantorrillas
  • Pies

Al mismo tiempo, la fiebre aumenta y a menudo alcanza de 40 a 41 °C.

¿Cómo prevenir?

Con el aumento en los casos de sarampión en Jalisco, es imperativo tomar medidas sanitarias para cuidarse uno mismo y a la familia.

La vacunación es la principal herramienta de prevención. Gracias a las vacunas, muchas personas están protegidas y los brotes pueden controlarse rápidamente.

Existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión:

Vacuna triple viral (SRP)

  • Se aplica en la infancia como parte del esquema básico
  • Protege contra sarampión, rubéola y paperas

Vacuna doble viral (SR)

  • Dirigida a personas adolescentes y adultas
  • Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido

¿Quiénes deben vacunarse?

  • Niñas y niños de 6 meses a 9 años
  • Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación

No olvides seguir las medidas sanitarias publicadas por los organismos oficiales, como el uso de cubrebocas en espacios escolares.

