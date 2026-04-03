Realizan edición 232 de la Judea de San Martín de las Flores | FOTOS

La Judea más antigua del país tuvo una nueva edición este viernes. La zona de San Martín de las Flores, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, recibió una asistencia estimada de 250 mil personas a lo largo de dos días como parte de su edición 232, razón por la cual es considerada la más antigua de México.

El ayuntamiento de Tlaquepaque informó que hubo saldo blanco y consolidándose como uno de los eventos religiosos y culturales más importantes de la región.

En total, hubo participación de 500 elementos de policía municipal, en coordinación con diversas corporaciones del estado de Jalisco, quienes implementaron un operativo especial de vigilancia y prevención durante el desarrollo del evento.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, destacó que la Judea es la cultura, tradición y magia de este pueblo ancestral, la cual es reconocida a nivel nacional e internacional como la más antigua y espectacular del país y resaltó la participación de la juventud y niñez, en esta tradición religiosa que otorga identidad y sentido de pertenencia: “Es la representación que se vive año con año con pasión y fervor”.

La alcaldesa reconoció el esfuerzo de los organizadores, voluntarios y cuerpos de emergencia. CORTESÍA

La alcaldesa reconoció el esfuerzo de los organizadores, voluntarios y cuerpos de emergencia que hicieron posible el desarrollo ordenado de la celebración, la cual año con año fortalece la identidad cultural de San Martín de las Flores y posiciona a Tlaquepaque como un punto de referencia en las conmemoraciones de Semana Santa.

Durante el Viernes Santo, cientos de actores locales recrearon los pasajes bíblicos que culminaron con la crucifixión de Jesús en el Cerro de la Cruz, uno de los momentos más emblemáticos y concurridos de la jornada.

Familias enteras, visitantes y fieles se dieron cita desde temprana hora para presenciar esta escenificación que combina devoción, tradición y participación comunitaria.

Este sábado concluye la edición 232 de la Judea en San Martín de las Flores. A las 12:00 horas, en la plaza principal, la tradicional “cuereada” marcará el momento culminante de esta arraigada celebración.

YC