Como cada año, se llevará a cabo la tradicional celebración a la Virgen de San Juan de los Lagos, conmemoración que atrae miles rumbo al Día de la Candelaria.

El municipio cada año se convierte en un punto de reunión para miles de fieles y visitantes que acuden motivados por la devoción, la historia y las festividades religiosas que anteceden al inicio formal de la Cuaresma.

Por ello, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) emitió algunas recomendaciones para la población por si este año visitan a la Virgen de San Juan de los Lagos, llamando a cuidar su salud y seguridad:

Planea tu ruta y horarios con anticipación.

Usa ropa cómoda, calzado adecuado y protección contra el frío o el sol.

Mantente bien hidratado y consume alimentos en lugares seguros.

Lleva tus documentos personales y un contacto de emergencia.

Respeta los puntos de control, indicaciones de Protección Civil y autoridades.

Si caminas largas distancias, descansa periódicamente y atiende cualquier malestar.

Cuida a niñas, niños y adultos mayores; no los pierdas de vista.

Evita el consumo de alcohol durante la peregrinación.

En caso de emergencia, acude a los módulos de atención instalados en la ruta.

Que tu camino sea seguro y lleno de fe.

Se estima que a lo largo de cada año entre 6 y 7 millones de feligreses visitan la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos.

