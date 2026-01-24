Como cada año, se llevará a cabo la tradicional celebración a la Virgen de San Juan de los Lagos, conmemoración que atrae miles rumbo al Día de la Candelaria.El municipio cada año se convierte en un punto de reunión para miles de fieles y visitantes que acuden motivados por la devoción, la historia y las festividades religiosas que anteceden al inicio formal de la Cuaresma.Por ello, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) emitió algunas recomendaciones para la población por si este año visitan a la Virgen de San Juan de los Lagos, llamando a cuidar su salud y seguridad:Se estima que a lo largo de cada año entre 6 y 7 millones de feligreses visitan la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB