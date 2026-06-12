Saldo de dos personas fallecidas dejó el choque ocurrido durante la madrugada de este viernes entre un vehículo particular y uno de carga pesada en el municipio de San Juan de los Lagos, en la zona de los Altos de Jalisco.

Los hechos fueron reportados cerca de las 05:20 horas de este viernes en la autopista que va de San Juan de los Lagos al Estado de Aguascalientes, esto a la altura del kilómetro 10, en el municipio de San Juan de los Lagos.

Te recomendamos: Académicos del Hospital Civil llaman a prevenir el hígado graso

De acuerdo con información preliminar ofrecida por personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, en el compacto viajaban dos personas que acabaron impactadas de frente contra la cabina del pesado, razón por que terminaron prensadas.

Al arribo de los cuerpos de emergencias y rescate de la corporación estatal, así como de la Dirección Municipal de Protección Civil de aquel municipio, realizaron labores de extracción y atención a las víctimas.

Las dos personas fallecidas eran hombres

Ya en el sitio y al implementar las labores, se informó que el personal localizó dentro del automóvil particular a dos hombres, uno de ellos de 26 años de edad, quien era originario del vecino Estado de Aguascalientes.

Ambos fueron declarados muertos en el lugar. De la segunda víctima, hasta el momento, no se tienen mayores características.

Autoridades resguardaron la zona en espera de la investigación para determinar cómo fue que ocurrió el impacto. Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas.

Los cuerpos de las víctimas fueron entregados al personal del Servicio Médico Forense de aquella región del Estado con el fin de identificarlos y, posteriormente, poder entregarlos a sus familiares. La identidad de ambos hombres fallecidos no ha sido dada a conocer, por lo que se espera que en las siguientes horas puedan ser reclamados por sus familiares.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

NA