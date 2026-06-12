Diputados aplazan nuevamente Plan B y paridad en Poder Judicial

El Congreso de Jalisco nuevamente evitó discutir dos reformas de ley, una de ellas para armonizar el Plan B electoral en la entidad y la otra para aplicar la paridad en la designación de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En la sesión de este viernes, se tenía previsto discutir el Plan B electoral, reforma que ya había sido rechazada por el pleno del Congreso el pasado 28 de mayo. Dicha reforma, aprobada a nivel federal por el Congreso de la Unión y propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene el objetivo de disminuir los privilegios y ampliar y fortalecer la participación ciudadana en consultas populares.

Sin embargo, nuevamente fue rechazada, ya que los legisladores dijeron que no hay acuerdo, por lo tanto, no se aprobó. El coordinador del PAN, Julio Hurtado, señaló que no se incluyeron propuestas planteadas planteadas por él mismo.

"No hay condiciones, Morena y sus aliados no quieren aceptar que los candidatos exhiban su historial. Parece que no hay todavía consenso para que se avance. Hemos puesto como premisa fundamental y acompañamos cosas que han abanderado en el Plan B que nos parecen poco trascendentes, siempre y cuando se le ponga freno a las candidaturas vinculadas al crimen organizado", dijo.

El otro tema aplazado es la reforma que plantea aplicar la paridad en la designación de presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es decir, para que se brinde la oportunidad a una magistrada de ser presidenta de dicho Tribunal.

La coordinadora de la fracción del PRI, María del Refugio Camarena, es la autora de la propuesta y fue quien solicitó el retiro a petición de la fracción de Movimiento Ciudadano debido a que se consideró que hacía falta más consenso.

Por ello, la legisladora dijo confiar en que el punto se apruebe en la próxima sesión.

"La bancada de Movimiento Ciudadano, en especifico su coordinador, me han pedido que se analice un poquito más, con mucho gusto, vamos a analizarlo. Nada más le pediría coordinador que hiciéramos un compromiso donde sí se pueda subir a votación este dictamen de paridad que es sumamente importante tanto para el Poder Judicial, como para el Poder Ejecutivo y los 125 municipios”, dijo en el pleno.

El retiro del dictamen también provocó molestia en algunas diputadas.

NG