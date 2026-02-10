Martes, 10 de Febrero 2026

Hallan cuerpo de bebé en una bolsa de basura en Guadalajara

El cuerpo del bebé fue localizado en el barrio de San Juan de Dios, en las inmediaciones de las calles Obregón y Cabañas

El personal médico estimó que el bebé llevaba al menos cuatro horas muerto. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Un bebé de aproximadamente ocho meses de gestación fue localizado sin vida dentro de una bolsa que estaba entre la basura en el municipio de Guadalajara; según las primeras versiones, quien la encontró fue una mujer en situación de calle que se dedica a recolectar cartón y plástico.

El hallazgo del bebé fue en el barrio de San Juan de Dios, en las inmediaciones de las calles Obregón y Cabañas, donde la mujer inspeccionaba un contenedor y al abrir una bolsa localizó el cuerpo.

Minutos después policías estatales encontraron a la mujer caminando con el cuerpo dentro de la bolsa que tenía manchas de sangre, por lo que decidieron abordarla; al ver a la pequeña solicitaron apoyo de paramédicos y retuvieron a la mujer.

Al llegar, el personal médico estimó que el bebé llevaba al menos cuatro horas muerto; las versiones de la mujer sobre cómo localizó el cuerpo se tornaron contradictorias y los policías la pusieron a disposición de un agente del Ministerio Público, sin embargo, fue liberada debido a que no se acreditó que fuera la madre de la bebé ni que esté relacionada con su muerte.

