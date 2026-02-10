Hay siete policías de Tequila "sin localizar" tras la detención de Diego Rivera

Como parte de la mesa interinstitucional que llevó a cabo este martes el Gobierno de Jalisco en el municipio de Tequila, el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, dio a conocer que, tras una revisión administrativa realizada a la comisaría municipal, se detectó que al menos siete policías se encuentran ausentes o dejaron de presentarse a laborar desde la detención del alcalde Diego Rivera Navarro, ocurrida el pasado jueves por autoridades federales, y de quienes se desconoce con precisión qué actividades realizaban.

“Hay siete elementos que ya no se presentaron. Obviamente están faltando desde hace cuatro días y van a ser dados de baja por un tema administrativo. No tenemos conocimiento de por qué no se están presentando, pero de momento son siete los policías que ya no acudieron”, confirmó Juan Pablo Hernández.

Se identificaron diversas irregularidades en el personal y equipamiento

El secretario explicó que estos hallazgos forman parte de la revisión administrativa que ya concluyó en la corporación municipal, la cual permitió identificar diversas irregularidades tanto en el personal como en el equipamiento.

En este sentido, recordó que, además de la ausencia de estos siete elementos, se detectó que 14 policías no aprobaron sus controles de confianza y no son reevaluables, por lo que ya se inició el proceso administrativo para su separación del servicio. Asimismo, otros 16 elementos no contaban con los exámenes acreditados, aunque sí pueden ser sometidos a una nueva evaluación.

“Del personal que se revisó, únicamente 14 elementos tienen controles de confianza no aprobados y ya iniciaron el trámite para su separación del servicio; hay 16 elementos más que tampoco aprobaron, pero son reevaluables. Se trata de temas menores, como la falta de algún documento o alguna lesión el día del examen”, explicó.

Se refuerza seguridad en Tequila

Mientras se resuelve su situación, tanto los elementos no reevaluables como los reevaluables realizan funciones administrativas y no operativas, además de que se ajustaron los horarios para optimizar el estado de fuerza disponible en el municipio.

Añadió que durante la revisión únicamente se localizó un cartucho calibre 50 y algunas armas hechizas antiguas, las cuales ya fueron aseguradas y trasladadas para su destrucción.

Finalmente, el secretario afirmó que se mantiene un reforzamiento de la seguridad en Tequila y en la región Valles, con un despliegue aproximado de 200 elementos de corporaciones estatales y federales, además del fortalecimiento del monitoreo y la vigilancia a través del C5 Escudo Urbano.

