Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, las autoridades informaron el estatus de banderas de las playas del municipio y siete de ellas cuentan con bandera roja por lo que el ingreso recreativo está prohibido debido a las condiciones marítimas.

Estas son las tres playas con ingreso prohibido por la activación de la bandera roja:

Playas Camarones

Playa Burros

Playa Conchas Chinas

Por otro lado, dos playas cuentan con bandera amarilla. Este estado advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podría haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro. Estas son las dos playas que cuentan con bandera amarilla para este martes:

Playa de Oro

Playa Muertos

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas. De igual forma, cualquier avistamiento de animales silvestres deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911. Hasta el momento, ninguna bandera morada ha sido anunciada.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

