Con la participación de 60 empresas en una primera etapa esta mañana la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) y MIND firmaron un convenio de colaboración para la implementación de la Educación Dual en diferentes programas y carreras.

Inicialmente este modelo de Educación Dual ya se implementó en algunos programas y próximamente en algunas licenciaturas como administración, tecnologías de la información y administración con orientación en logística y cadena de suministro en diferentes centros universitarios.

El modelo de Educación Dual es una opción educativa a través de la cual los estudiantes reciben, de manera alternada, formación teórica en los planteles educativos y formación práctica en las empresas, con la finalidad de facilitar la inserción de los egresados, que así lo deseen, en el ámbito laboral.

Karla Alejandrina Planter Pérez, rectora general de la UdeG, explicó que este programa se buscará extender a toda la red universitaria para que los alumnos tengan una inserción temprana en el campo laboral.

"Porque es un ganar ganar, los empresarios se ganan todo lo que tenían que invertir en la brecha de aprendizaje y por otro los alumnos desde el inició están conociendo de manera articulada la teoría con la práctica y la posibilidad de que si hace un buen trabajo se queda ahí en la empresa", comentó.

Antonio Lancaster Jones González, presidente del CCIJ, explicó que este programa permitirá atender las necesidades de los alumnos y de la industria.

Recordó que hace años iniciaron los primeros programas en algunos centros universitarios y ahora se busca extender a toda la red universitaria a niveles de licenciatura.

"Desde hace cinco años que iniciamos este programa de educación dual iniciamos junto con la Organización Mundial del Trabajo. Este programa está certificado por el sistema alemán donde el 50 por ciento de la educación es presencial en las aulas y el 50 por ciento en la empresa", comentó.

El presidente del CCIJ dijo que este programa ya lleva cuatro generaciones y tiene un índice de deserción menor al 10 por ciento.

"Son los programas más exitosos y donde los alumnos quieren quedarse más, también algo muy importante, el 90 por ciento de esos alumnos hacen carrera en las empresas", agregó.

El coordinador dijo que con este programa se forman alumnos con ingresos al mismo tiempo que se educan y generar las necesidades de las empresas.

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Guadalajara: Profeco

Qué es la Educación Dual

El modelo de Educación Dual es una opción educativa a través de la cual los estudiantes reciben, de manera alternada, formación teórica en los planteles educativos y formación práctica en las empresas, con la finalidad de facilitar la inserción de los egresados, que así lo deseen, en el ámbito laboral.

A partir del 3er semestre, el estudiante se incorpora a la empresa de acuerdo con un plan de formación individualizado, alternando el aprendizaje en el aula y el lugar de trabajo durante un mínimo de 1 y 2 años, de acuerdo con el tipo de carrera.

El estudiante desarrolla en la empresa desarrolla actividades o tareas que corresponden al giro de la misma. Así, existe aplicación casi inmediata del principio "aprender haciendo" en el ambiente real de la profesión.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB