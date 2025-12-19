San Cristóbal de la Barranca: Trasladan a Jalisco a policía de Zapopan detenido en EU por el asesinato de una familia

Como resultado de las labores de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada y en coordinación con autoridades internacionales, se logró en Estados Unidos la detención de Leonel Alfredo “N” , quien fue trasladado a Jalisco la madrugada de este viernes.

Leonel es identificado como partícipe en los hechos ocurridos el pasado 9 de julio en la colonia La Magdalena, en el municipio de Zapopan, caso en el cual una familia entera fue privada de la libertad y posteriormente localizada sin vida en el municipio de San Cristóbal de la Barranca , gracias a que el menor de los hijos sobrevivió y pudo pedir ayuda.

El ahora detenido fue aprehendido en la ciudad de Austin, Texas, derivado de una ficha roja emitida por la Fiscalía de Jalisco, con el apoyo de instancias internacionales. Posteriormente, fue trasladado a México, quedando a disposición de autoridades en el estado de Coahuila para su traslado a Jalisco, a donde llegó durante las primeras horas de este 19 de diciembre, para ser juzgado por las autoridades estatales.

“A través de su Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, se recabaron datos de prueba suficientes para establecer la posible participación de Leonel Alfredo ‘N’ en estos hechos, en los que dos adultos y dos menores de edad perdieron la vida. De acuerdo con las indagatorias, al momento del crimen el ahora detenido se desempeñaba como policía municipal”.

FISCALÍA DE JALISCO

Además de Leonel Alfredo “N”, hay otras cuatro personas detenidas por su presunta participación en estos hechos: Mario Alberto “N”, José Ángel “N”, Christian Oswaldo “N” y Pablo “N”, quienes previamente fueron vinculados a proceso por diversos delitos.

De acuerdo con lo declarado anteriormente por el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, la línea principal de investigación del asesinato de esta familia fue un robo.

Según lo establecido en la carpeta de investigación, el hombre —padre de la familia asesinada— se dedicaba a hacer préstamos. Sabiendo que en su domicilio guardaban fuertes sumas de dinero, el 9 de julio los implicados, señalados como policías zapopanos, acudieron a la finca y no solo robaron, sino que se llevaron a toda la familia, incluyendo también al menos un vehículo.

También refirió que, por lo menos uno de los cinco detenidos, era hermano del padre de familia.

EE