Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 20 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Martes 23 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Miércoles 24 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Guadalajara