Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este sábado 20 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 24 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 25 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

