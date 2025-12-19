De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de Jalisco, hasta ayer jueves sumaban ya un millón 006 mil 630 las sustituciones de placas realizadas desde el pasado 06, como parte del programa de reemplacamiento que sostienen las autoridades jaliscienses por un mejor control del parque vehicular del Estado. Tan solo en los primeros días de diciembre, dijo la dependencia, se registraron 139 mil 675 láminas reemplazadas.

La autoridad estatal recordó a las y los jaliscienses quienes no han realizado el pago de su refrendo correspondiente al 2025, que tienen hasta el viernes 26 de diciembre de 2025 para hacerlo, "y así cumplir con el requisito indispensable para agendar una cita de sustitución de placas en los meses de enero, febrero y marzo de 2026", lapso que abarca la prórroga concedida para que se permita el trámite de sustitución sin costo.

Te recomendamos: Entregan patrullas y equipo táctico a la Policía de Guadalajara

"En este sentido, se invita a la ciudadanía a realizar su pago preferentemente en línea, y programar, desde ahora, su cita para la sustitución de placas en los primeros meses del próximo año, a fin de evitar que marzo se convierta en un mes de alta saturación en las Oficinas Recaudadoras", añadió la dependencia estatal.

Hasta el momento, destacó, la cifra de citas agendadas para enero de 2026 ya alcanzó las 42 mil, por lo cual insistió en realizar los trámites correspondientes para poder agendar un turno lo antes posible.

Además, dijo la Secretaría de Hacienda de Jalisco, las personas que no realicen el pago de su refrendo durante 2025 y estén obligados a sustituir las placas, deberán cubrir en 2026 el costo por dotación de láminas, el cual es superior a los dos mil 500 pesos. "Por esto, se exhorta a aprovechar este periodo para cumplir con la obligación de manera oportuna", indicó.

La dependencia estatal añadió que el resultado también ha sido posible por el trabajo y la dedicación del personal de las Oficinas Recaudadoras, quienes han atendido una alta demanda de trámites, especialmente durante los últimos tres meses del año.

Estos son los horarios de atención en las recaudadoras de Jalisco

Por todo ello, la Secretaría de la Hacienda Pública recordó a las y los jaliscienses que los horarios de atención de las Oficinas Recaudadoras Metropolitanas son de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas —con excepción del 25 de diciembre que permanecerán cerradas—, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

La Oficina Recaudadora 135, ubicada en CISZ Zapopan, cuenta con un horario especial de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

Lee también: Esta es la historia de Lawrence y los 200 perros que quedaron en la incertidumbre tras su muerte

Sin embargo, recordó, las oficinas recaudadoras permanecerán cerradas a partir del 27 de diciembre, y reanudarán operaciones el 2 de enero de 2026 en su horario habitual. En este mismo sentido, el pago del refrendo vehicular 2025 podrá realizarse en línea hasta el 26 de diciembre, a través del portal oficial https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/adeudos.

Quienes no lo hagan deberán pagar el trámite completo de la lámina en 2026, además de los recargos y del refrendo del año próximo.

Por último, refirió la dependencia, las y los contribuyentes que ya efectuaron el pago de su refrendo 2025 pero que aún no realizan la sustitución de sus placas, pueden agendar la cita para el 2026, y así completar su trámite de manera gratuita a través del portal sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora .

"La Secretaría de la Hacienda Pública reitera su compromiso de seguir facilitando trámites y brindando atención eficiente a la ciudadanía, reconociendo el esfuerzo del personal que ha hecho posible alcanzar esta cifra en la sustitución de placas en Jalisco", finalizó el comunicado.

NA