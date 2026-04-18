Pueblos Mágicos a menos de 3 horas de Guadalajara que debes visitar durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 de la FIFA llegará con toda la pasión del futbol a México, Estados Unidos y Canadá. En Jalisco, la emoción deportiva se vivirá al máximo nivel internacional.

El Estadio AKRON albergará cuatro partidos durante la fase de grupos. Las fechas confirmadas oficialmente para estos partidos son el 11, 18, 23 y 26 de junio de 2026.

El segundo partido en esta sede, programado para el 18 de junio, contará con la participación de la Selección Mexicana, lo que garantiza un ambiente festivo inigualable en la ciudad.

Miles de aficionados nacionales e internacionales llegarán a la capital tapatía buscando entretenimiento. Sin embargo, el turismo no tiene por qué limitarse al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Viajes de ida y vuelta: Pueblos Mágicos a menos de 3 horas de Guadalajara

La Secretaría de Turismo de Jalisco destaca una red de destinos fascinantes llenos de historia. Varios de estos Pueblos Mágicos están a un corto trayecto en carretera, ideales para viajes de ida y vuelta.

San Pedro Tlaquepaque es la opción más cercana, prácticamente integrada a la zona urbana. Aquí encontrarás artesanías de barro, galerías de arte de renombre y la tradicional gastronomía en El Parián.

A solo una hora y media de distancia hacia el paisaje agavero, Tequila te espera con los brazos abiertos. Sus campos azules son Patrimonio de la Humanidad y el lugar ideal para degustar la bebida más emblemática de México.

Si prefieres un clima más templado y vistas espectaculares al lago más grande de México, Ajijic es tu destino. Ubicado en la vibrante Ribera de Chapala, ofrece un ambiente bohemio y un descanso relajado a menos de una hora.

Para los amantes del bosque, el ecoturismo y las cabañas de madera, Mazamitla y Tapalpa son opciones inmejorables. Ambos destinos de montaña se encuentran a unas dos horas y media de la ciudad, ofreciendo cascadas y aire puro.

También puedes considerar Cocula, conocida mundialmente como la cuna del mariachi. A solo hora y media de distancia, este pintoresco lugar te permitirá sumergirte en las raíces musicales más profundas de nuestro país.

Recomendaciones para planear tu ruta mundialista y cultural

Combinar los emocionantes partidos del Mundial 2026 de la FIFA con el turismo regional requiere una excelente organización. La demanda de servicios turísticos y de transporte será histórica durante ese mes.

Para asegurar que tu experiencia en Jalisco sea perfecta y sin contratiempos, considera los siguientes puntos antes de emprender tu viaje:

Reserva con anticipación: Los hoteles boutique y cabañas se agotarán rápidamente para las fechas de junio de 2026.

Planifica tu movilidad: Renta un vehículo o utiliza los servicios de transporte oficial. Moverte por carretera es seguro, pero debes calcular bien tus tiempos de traslado hacia el Estadio AKRON.

Empaca para distintos microclimas: Algunos de los Pueblos Mágicos y el AMG suelen ser bastante calurosos en junio, pero otros destinos pueden ser fescos por las noches.

Aprovecha los días sin partido: Utiliza los intervalos libres entre el 11, 18, 23 y 26 de junio para realizar estas excursiones de un día completo sin estrés.

Prueba la gastronomía local: No te vayas sin comer una clásica torta ahogada en Guadalajara, un cantarito en Tequila o un tradicional bote en Mazamitla.

Una experiencia que va más allá del futbol

El Mundial 2026 será un evento deportivo sin precedentes para toda la región de Norteamérica. La oportunidad de presenciar el mejor futbol del mundo en tierras tapatías es verdaderamente única.

Pero la verdadera magia de este viaje radica en descubrir la esencia profunda de Jalisco. Sus tradiciones centenarias, paisajes naturales impresionantes y la calidez de su hospitalidad complementan perfectamente la euforia deportiva.

No dejes que tu visita se limite únicamente a las gradas del estadio. Atrévete a explorar mucho más allá del futbol y enamórate de la inmensa riqueza cultural mexicana.

Los Pueblos Mágicos te ofrecen una ventana auténtica a la historia, el color y el sabor del occidente del país. Prepara tus maletas hoy mismo y diseña el itinerario perfecto para 2026.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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