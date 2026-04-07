Sarampión encabeza brote en Jalisco 2026; influenza, Covid-19 y dengue siguen activos

El sarampión se ha convertido en el principal foco epidemiológico en Jalisco durante 2026. Sin embargo, no es la única enfermedad activa en el estado. La influenza, el Covid-19 y el dengue también se mantienen bajo vigilancia sanitaria, a pesar de registrar menos contagios en comparación con años anteriores.

La Secretaría de Salud Jalisco informó que el Estado acumula cinco mil 704 casos de sarampión desde el inicio del brote en 2025, hasta el 3 de abril de este año.

Contando con 57 casos activos y cinco defunciones. Sin embargo, se reportó que hay una disminución del 30% en los casos durante las últimas dos semanas.

Vacaciones y turismo elevan el riesgo de contagio

Aunado a esto, la Secretaría advirtió que se sigue manteniendo el riesgo de propagación debido al incremento de la movilidad por las vacaciones de semana Santa y Pascua.

Además, el Estado será sede mundialista, por lo que la llegada de turistas nacionales e internacionales vuelve más importante seguir manteniendo controlada esta enfermedad.

Por ello, la campaña de vacunación sigue activa, en la cual se han aplicado tres millones de vacunas enfocadas a las personas de entre 0 y 49 años, ya que los mayores de 50 cuentan con inmunidad natural.

Influenza mantiene presencia durante el primer trimestre

Con respecto al caso de la influenza, su propagación se ha mantenido activa en es este primer trimestre del año.

Según datos de la Secretaría de Salud, a finales de marzo, Jalisco acumuló 183 casos confirmados y nueve defunciones , lo cual refleja que la temporada de enfermedades respiratoria sigue teniendo impacto en el Estado, aun cuando el sarampión reporta un mayor número de casos.

Para la Semana Epidemiológica 11 de 2026, a nivel nacional se reportaron 42 mil 856 casos de Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave.

Covid-19: Baja incidencia, pero con vigilancia constante

Por otro lado, el Covid-19 presenta una propagación más controlada. En Jalisco, según el Informe Semanal de Enfermedades Respiratorias Virales, hasta el 1 de abril se registraron aproximadamente 450 casos en lo que va del año.

Esto confirma que el virus sigue activo, aunque ya sin la presión hospitalaria, social y mediática que caracterizó los momentos más críticos de la pandemia. Aun así, continúa bajo vigilancia dentro de los reportes epidemiológicos.

Dengue con baja incidencia, pero bajo monitoreo

Fuera del grupo de enfermedades respiratorias, el dengue también permanece activo, aunque con una incidencia mucho menor.

El sistema estatal MIDE Jalisco reportó 17 casos confirmados en lo que va del año. Esta cifra es considerablemente baja frente a años anteriores; por ejemplo, en 2025 se registraron dos mil 317 casos.

A pesar de ello, las autoridades consideran necesario mantener la vigilancia, especialmente ante la cercanía de la temporada de lluvias.

Campañas de vacunación y prevención

En el caso de la influenza, la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 estuvo vigente hasta el 3 de abril, con aplicación gratuita para adultos mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. También incluyó vacunas contra Covid-19 y neumococo para grupos de riesgo.

Para el sarampión, las campañas de vacunación continúan activas. La población puede ubicar su centro de vacunación más cercano a través de la plataforma oficial ¿Dónde me vacuno? o acudir a unidades de la Cruz Verde en Guadalajara.

Es importante aclarar que actualmente no existe una campaña de vacunación pública contra el dengue en Jalisco.

EE