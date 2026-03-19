En 2025 se dio a conocer una iniciativa impulsada por el Gobierno de México a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), hablamos del Programa de Vivienda para el Bienestar, una apuesta social cuyo fin es brindar facilidades de vivienda y de mejora a la vivienda a sectores vulnerables de la población. Bajo este contexto, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer hace dos días que, las primeras viviendas de Jalisco ya se se encuentran listas para su entrega. En esta nota te contamos los detalles de cómo ingresar al programa y obtener una.

¿Cómo puedo entrar al programa de Viviendas para el Bienestar ?

Según información gubernamental, la Conavi publica periódicamente y a través de sus canales oficiales las convocatorias, en estas se detallan fechas, lugares de registro y requisitos. Eso sí, siempre hay que considerar que las personas interesadas vivan dentro de áreas previamente definidas como prioritarias.

Dichas áreas son determinadas mediante un análisis técnico que toma en cuenta las llamadas Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) —regiones con altos niveles de rezago social—, establecidas cada año por la Secretaría del Bienestar y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Quienes cumplan con los criterios y vivan en estos polígonos podrán acudir personalmente al módulo indicado en la convocatoria para registrarse. En ese momento deberán presentar documentos básicos como:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

CURP

Durante este registro, los encargados aplicarán una Cédula de Diagnóstico, tal solicitud será analizada para verificar el cumplimiento de criterios y requisitos. Posteriormente, los resultados se publicarán en el sitio oficial de Conavi: www.gob.mx/conavi y en lugares dentro del polígono de atención correspondiente.

¿En dónde se encuentra el módulo de Viviendas para el Bienestar en Jalisco?

Con el objetivo de que las personas interesadas puedan checar de primera mano las opciones disponibles, así como recibir asesoría sobre el proceso para adquirir una de las casas, el Infonavit abrió este 17 de marzo un punto de atención en el municipio de El Salto, en Jalisco.

El módulo se localiza al interior del fraccionamiento Infonavit Parques del Triunfo IV, sobre el Libramiento Agua Blanca, a unos metros de Calzada del Trabajo. El horario de atención es de 9:00 a 19:00 horas todos los días de la semana.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

