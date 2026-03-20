En atención a un reporte ciudadano anónimo, elementos de la Policía de Jalisco, coordinados con DEFENSA, la Comisaría de Guadalajara y la Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio, desmantelaron un "bingo" en las inmediaciones del Centro Histórico de Guadalajara y aseguraron nueve máquinas tragamonedas. Se informó que el reporte señalaba que en un negocio ubicado en el cruce de Joaquín Angulo y Belén, en la Colonia Alcalde Barranquitas, operaban de forma ilegal maquinitas tragamonedas. Mediante un monitoreo, se diseñó un esquema de intervención focalizada con DEFENSA, la Comisaría de Guadalajara y el área de Inspección de Reglamentos del Municipio. En el punto reportado, tras entrevistarse con una persona empleada del local y notificarle sobre las presuntas violaciones al reglamento, fueron aseguradas las tragamonedas. Al negocio le fueron colocados sellos de clausura de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio; en tanto, las máquinas de azar fueron puestas a disposición del Ayuntamiento. Este tipo de dispositivos violan el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, por lo que también tomará conocimiento la Fiscalía General de la República.Según datos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, en 2025 fueron aseguradas y destruidas 605 máquinas tragamonedas en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. Esta cifra récord es evidencia del incremento de esta actividad.En lo que va de este 2026, al menos 94 máquinas tragamonedas han sido retiradas, principalmente en Zapopan y Guadalajara, gracias a denuncias ciudadanas y labores de inteligencia. No obstante, la presencia de estos dispositivos sigue vigente en algunas tiendas de abarrotes, papelerías y pequeños comercios de colonias populares. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS