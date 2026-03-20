En atención a un reporte ciudadano anónimo, elementos de la Policía de Jalisco, coordinados con DEFENSA, la Comisaría de Guadalajara y la Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio, desmantelaron un "bingo" en las inmediaciones del Centro Histórico de Guadalajara y aseguraron nueve máquinas tragamonedas.

Lee también: Proliferan máquinas tragamonedas

El negocio operaba de forma ilegal máquinas tragamonedas

Se informó que el reporte señalaba que en un negocio ubicado en el cruce de Joaquín Angulo y Belén, en la Colonia Alcalde Barranquitas, operaban de forma ilegal maquinitas tragamonedas. Mediante un monitoreo, se diseñó un esquema de intervención focalizada con DEFENSA, la Comisaría de Guadalajara y el área de Inspección de Reglamentos del Municipio.

ESPECIAL

Se notificaron sobre las presuntas violaciones al reglamento

En el punto reportado, tras entrevistarse con una persona empleada del local y notificarle sobre las presuntas violaciones al reglamento, fueron aseguradas las tragamonedas. Al negocio le fueron colocados sellos de clausura de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio; en tanto, las máquinas de azar fueron puestas a disposición del Ayuntamiento.

Te puede interesar: Instan a las familias a vacunarse contra el sarampión antes de las vacaciones

Este tipo de dispositivos violan el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, por lo que también tomará conocimiento la Fiscalía General de la República.

ESPECIAL

En 2025 se aseguraron 605 máquinas tragamonedas en la AMG

Según datos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, en 2025 fueron aseguradas y destruidas 605 máquinas tragamonedas en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. Esta cifra récord es evidencia del incremento de esta actividad.

En lo que va de este 2026, al menos 94 máquinas tragamonedas han sido retiradas, principalmente en Zapopan y Guadalajara, gracias a denuncias ciudadanas y labores de inteligencia. No obstante, la presencia de estos dispositivos sigue vigente en algunas tiendas de abarrotes, papelerías y pequeños comercios de colonias populares.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS