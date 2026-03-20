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Qué hacer en Guadalajara del 20 al 22 de marzo: Eventos, deporte, shows y más

Guadalajara se llena de vida este fin de semana con una agenda diversa que combina música, teatro, deporte y actividades al aire libre

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

El fin de semana llega con una cartelera amplia que invita a salir de la rutina y disfrutar de nuevas experiencias. ESPECIAL

El fin de semana llega con una cartelera amplia que invita a salir de la rutina y disfrutar de nuevas experiencias. ESPECIAL

Entre luces, color, música y diversión, Guadalajara se renueva este fin de semana con una amplia oferta de actividades y eventos listos para entretener tanto a grandes como a chicos.

La Perla Tapatía se ha consolidado como uno de los destinos más vibrantes para el entretenimiento en México, pues a lo largo de los años ha reafirmado su papel como un epicentro cultural diverso y en constante evolución, integrando nuevas experiencias que pueden disfrutarse en compañía de amigos, familia o pareja.

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Con una extensa lista de opciones del 20 al 22 de marzo, la ciudad tomará cada escenario, calle, recinto y espacio público para convertirlos en puntos ideales donde disfrutar, explorar y crear nuevos recuerdos.

Así que, si aún no tienes planes para este viernes, sábado o domingo, a continuación te presentamos algunas de las propuestas más destacadas que la capital de Jalisco tiene preparadas para ti.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Pichón Kamikaze & Friends

  • Fecha: Viernes 20 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $300

Presentación en vivo del cantante Pichón Kamikaze, quien ofrecerá un show con un repertorio lleno de energía y sonidos actuales.

Cosas Raras | Obra de teatro

  • Fecha: Viernes 20 de marzo
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $200

Una puesta en escena que explora lo cotidiano desde una perspectiva extraña y provocadora, invitando a la reflexión.

Jason Mraz: Return to Mexico Tour

  • Fecha: Viernes 20 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $590 - $2 mil 180

El cantante internacional llega con sus grandes éxitos en un concierto íntimo que mezcla pop, folk y energía positiva.

Mentiras: El Musical

  • Fecha: Viernes 20 de marzo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 18:00 y 21:30 horas
  • Precio: $650 - $2 mil 150

Uno de los musicales más exitosos en México, lleno de nostalgia, humor y éxitos ochenteros que harán cantar al público.

Liga MX: Atlas vs Querétaro

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: Estadio Jalisco
  • Horario: 17:00 horas
  • Precio: $160 - $1 mil 085

Encuentro futbolístico lleno de emoción donde la afición rojinegra buscará apoyar a su equipo en casa.

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A lo mejor te encuentro | Obra de teatro

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $200

Una historia íntima sobre encuentros, despedidas y emociones humanas que conecta con el espectador.

La Parranda Tour 2.0

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $1 mil 250 - $3 mil 800

Concierto de música regional lleno de fiesta, ideal para cantar, bailar y disfrutar del ambiente.

BallMTY

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $795 - $1 mil 145

Evento musical con ritmos urbanos y electrónicos que promete una noche intensa para los amantes de la fiesta.

Candlelight: Coldplay e Imagine Dragons

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: Gran Casa Xalisco
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $755

Experiencia musical a la luz de las velas con versiones instrumentales de grandes éxitos contemporáneos.

Alcalá Norte

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $514 - $914

Concierto alternativo con sonidos frescos que destacan dentro de la escena independiente.

Candlelight: Boleros inolvidables

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: Gran Casa Xalisco
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $470

Una velada romántica con clásicos del bolero interpretados en formato instrumental.

Mayela Orozco | La Consentida

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $523

Presentación llena de música regional mexicana con una de las voces destacadas del género.

Partidos de los Astros de Jalisco

  • Fecha: Sábado 21 y domingo 22 de marzo
  • Lugar: Arena Astros
  • Horario: Varios horarios
  • Precio: $290 - $900

Duelos de básquetbol con gran ambiente familiar y emoción deportiva durante todo el fin de semana.

Los Ángeles Negros

  • Fecha: Domingo 22 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $400 - $1 mil 300

La legendaria agrupación regresa con sus clásicos románticos que han marcado generaciones.

Rogelio Ramos: Peligrosamente divertido | Show de comedia

  • Fecha: Domingo 22 de marzo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $450 - $750

Un espectáculo de stand-up con humor directo y situaciones cotidianas que garantizan risas.

Una bestia en el jardín | Obra de teatro

  • Fecha: Domingo 22 de marzo
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $150

Drama intenso que aborda la identidad y la diferencia en un entorno familiar complejo.

Filarmónica de Jalisco

  • Fecha: Domingo 22 de marzo
  • Lugar: Teatro Degollado
  • Horario: 12:00 y 20:30 horas
  • Precio: $100

Concierto de música clásica con un repertorio cuidadosamente seleccionado para todos los públicos.

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Leyendas que canta el viento | Obra de teatro

  • Fecha: Domingo 22 de marzo
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 13:00 horas
  • Precio: $100

Propuesta escénica que mezcla tradición, fantasía y cultura mexicana en una experiencia familiar.

Carrera: Run Pa’l Perro

  • Fecha: Domingo 22 de marzo
  • Lugar: Casa Colimita
  • Horario: 08:00 horas

Evento deportivo con causa que invita a correr o caminar en compañía de mascotas.

Día del Tejuino

  • Fecha: Domingo 22 de marzo
  • Lugar: Paseo Alcalde 
  • Horario: 09:30 horas
  • Precio: Entrada libre 

Celebración dedicada a una de las bebidas tradicionales más emblemáticas de Jalisco, donde los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, conocer su proceso de elaboración y vivir un ambiente lleno de tradición.

Funciones de cine al aire libre

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Lugar: Parques de Guadalajara
  • Horario: Varios horarios
  • Precio: Entrada libre

Experiencia divertida para familias y niños, con algunas de las películas animadas más populares proyectándose al aire libre en diferentes puntos de la ciudad.

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