Entre luces, color, música y diversión, Guadalajara se renueva este fin de semana con una amplia oferta de actividades y eventos listos para entretener tanto a grandes como a chicos.La Perla Tapatía se ha consolidado como uno de los destinos más vibrantes para el entretenimiento en México, pues a lo largo de los años ha reafirmado su papel como un epicentro cultural diverso y en constante evolución, integrando nuevas experiencias que pueden disfrutarse en compañía de amigos, familia o pareja.Con una extensa lista de opciones del 20 al 22 de marzo, la ciudad tomará cada escenario, calle, recinto y espacio público para convertirlos en puntos ideales donde disfrutar, explorar y crear nuevos recuerdos.Así que, si aún no tienes planes para este viernes, sábado o domingo, a continuación te presentamos algunas de las propuestas más destacadas que la capital de Jalisco tiene preparadas para ti.Presentación en vivo del cantante Pichón Kamikaze, quien ofrecerá un show con un repertorio lleno de energía y sonidos actuales.Una puesta en escena que explora lo cotidiano desde una perspectiva extraña y provocadora, invitando a la reflexión.El cantante internacional llega con sus grandes éxitos en un concierto íntimo que mezcla pop, folk y energía positiva.Uno de los musicales más exitosos en México, lleno de nostalgia, humor y éxitos ochenteros que harán cantar al público.Encuentro futbolístico lleno de emoción donde la afición rojinegra buscará apoyar a su equipo en casa.Una historia íntima sobre encuentros, despedidas y emociones humanas que conecta con el espectador.Concierto de música regional lleno de fiesta, ideal para cantar, bailar y disfrutar del ambiente.Evento musical con ritmos urbanos y electrónicos que promete una noche intensa para los amantes de la fiesta.Experiencia musical a la luz de las velas con versiones instrumentales de grandes éxitos contemporáneos.Concierto alternativo con sonidos frescos que destacan dentro de la escena independiente.Una velada romántica con clásicos del bolero interpretados en formato instrumental.Presentación llena de música regional mexicana con una de las voces destacadas del género.Duelos de básquetbol con gran ambiente familiar y emoción deportiva durante todo el fin de semana.La legendaria agrupación regresa con sus clásicos románticos que han marcado generaciones.Un espectáculo de stand-up con humor directo y situaciones cotidianas que garantizan risas.Drama intenso que aborda la identidad y la diferencia en un entorno familiar complejo.Concierto de música clásica con un repertorio cuidadosamente seleccionado para todos los públicos.Propuesta escénica que mezcla tradición, fantasía y cultura mexicana en una experiencia familiar.Evento deportivo con causa que invita a correr o caminar en compañía de mascotas.Celebración dedicada a una de las bebidas tradicionales más emblemáticas de Jalisco, donde los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, conocer su proceso de elaboración y vivir un ambiente lleno de tradición.Experiencia divertida para familias y niños, con algunas de las películas animadas más populares proyectándose al aire libre en diferentes puntos de la ciudad.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP