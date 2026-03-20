Entre luces, color, música y diversión, Guadalajara se renueva este fin de semana con una amplia oferta de actividades y eventos listos para entretener tanto a grandes como a chicos.

La Perla Tapatía se ha consolidado como uno de los destinos más vibrantes para el entretenimiento en México, pues a lo largo de los años ha reafirmado su papel como un epicentro cultural diverso y en constante evolución, integrando nuevas experiencias que pueden disfrutarse en compañía de amigos, familia o pareja.

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Con una extensa lista de opciones del 20 al 22 de marzo, la ciudad tomará cada escenario, calle, recinto y espacio público para convertirlos en puntos ideales donde disfrutar, explorar y crear nuevos recuerdos.

Así que, si aún no tienes planes para este viernes, sábado o domingo, a continuación te presentamos algunas de las propuestas más destacadas que la capital de Jalisco tiene preparadas para ti.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Pichón Kamikaze & Friends

Fecha: Viernes 20 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 19:00 horas

Precio: $300

Presentación en vivo del cantante Pichón Kamikaze , quien ofrecerá un show con un repertorio lleno de energía y sonidos actuales.

Cosas Raras | Obra de teatro

Fecha: Viernes 20 de marzo

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 20:00 horas

Precio: $200

Una puesta en escena que explora lo cotidiano desde una perspectiva extraña y provocadora, invitando a la reflexión.

Jason Mraz: Return to Mexico Tour

Fecha: Viernes 20 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $590 - $2 mil 180

El cantante internacional llega con sus grandes éxitos en un concierto íntimo que mezcla pop, folk y energía positiva.

Mentiras: El Musical

Fecha: Viernes 20 de marzo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 18:00 y 21:30 horas

Precio: $650 - $2 mil 150

Uno de los musicales más exitosos en México , lleno de nostalgia, humor y éxitos ochenteros que harán cantar al público.

Liga MX: Atlas vs Querétaro

Fecha: Sábado 21 de marzo

Lugar: Estadio Jalisco

Horario: 17:00 horas

Precio: $160 - $1 mil 085

Encuentro futbolístico lleno de emoción donde la afición rojinegra buscará apoyar a su equipo en casa.

A lo mejor te encuentro | Obra de teatro

Fecha: Sábado 21 de marzo

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 19:00 horas

Precio: $200

Una historia íntima sobre encuentros , despedidas y emociones humanas que conecta con el espectador.

La Parranda Tour 2.0

Fecha: Sábado 21 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $1 mil 250 - $3 mil 800

Concierto de música regional lleno de fiesta , ideal para cantar, bailar y disfrutar del ambiente.

BallMTY

Fecha: Sábado 21 de marzo

Lugar: C3 Stage

Horario: 20:00 horas

Precio: $795 - $1 mil 145

Evento musical con ritmos urbanos y electrónicos que promete una noche intensa para los amantes de la fiesta.

Candlelight: Coldplay e Imagine Dragons

Fecha: Sábado 21 de marzo

Lugar: Gran Casa Xalisco

Horario: 19:00 horas

Precio: $755

Experiencia musical a la luz de las velas con versiones instrumentales de grandes éxitos contemporáneos.

Alcalá Norte

Fecha: Sábado 21 de marzo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:30 horas

Precio: $514 - $914

Concierto alternativo con sonidos frescos que destacan dentro de la escena independiente.

Candlelight: Boleros inolvidables

Fecha: Sábado 21 de marzo

Lugar: Gran Casa Xalisco

Horario: 21:30 horas

Precio: $470

Una velada romántica con clásicos del bolero interpretados en formato instrumental.

Mayela Orozco | La Consentida

Fecha: Sábado 21 de marzo

Lugar: Palcco

Horario: 21:00 horas

Precio: $523

Presentación llena de música regional mexicana con una de las voces destacadas del género.

Partidos de los Astros de Jalisco

Fecha: Sábado 21 y domingo 22 de marzo

Lugar: Arena Astros

Horario: Varios horarios

Precio: $290 - $900

Duelos de básquetbol con gran ambiente familiar y emoción deportiva durante todo el fin de semana.

Los Ángeles Negros

Fecha: Domingo 22 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 18:00 horas

Precio: $400 - $1 mil 300

La legendaria agrupación regresa con sus clásicos románticos que han marcado generaciones.

Rogelio Ramos: Peligrosamente divertido | Show de comedia

Fecha: Domingo 22 de marzo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 19:00 horas

Precio: $450 - $750

Un espectáculo de stand-up con humor directo y situaciones cotidianas que garantizan risas.

Una bestia en el jardín | Obra de teatro

Fecha: Domingo 22 de marzo

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 18:00 horas

Precio: $150

Drama intenso que aborda la identidad y la diferencia en un entorno familiar complejo.

Filarmónica de Jalisco

Fecha: Domingo 22 de marzo

Lugar: Teatro Degollado

Horario: 12:00 y 20:30 horas

Precio: $100

Concierto de música clásica con un repertorio cuidadosamente seleccionado para todos los públicos.

Leyendas que canta el viento | Obra de teatro

Fecha: Domingo 22 de marzo

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 13:00 horas

Precio: $100

Propuesta escénica que mezcla tradición , fantasía y cultura mexicana en una experiencia familiar.

Carrera: Run Pa’l Perro

Fecha: Domingo 22 de marzo

Lugar: Casa Colimita

Horario: 08:00 horas

Evento deportivo con causa que invita a correr o caminar en compañía de mascotas.

Día del Tejuino

Fecha: Domingo 22 de marzo

Lugar: Paseo Alcalde

Horario: 09:30 horas

Precio: Entrada libre

Celebración dedicada a una de las bebidas tradicionales más emblemáticas de Jalisco, donde los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, conocer su proceso de elaboración y vivir un ambiente lleno de tradición.

Funciones de cine al aire libre

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Parques de Guadalajara

Horario: Varios horarios

Precio: Entrada libre

Experiencia divertida para familias y niños , con algunas de las películas animadas más populares proyectándose al aire libre en diferentes puntos de la ciudad.

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