La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), en conferencia de prensa, puso énfasis a la inocuidad alimentaria y la calidad del agua ante el inicio de la temporada de calor y el periodo vacacional de Semana Santa. Aunque las cifras oficiales muestran una tendencia a la baja, las autoridades advirtieron que las temperaturas superiores a los 40 grados proyectadas para los periodos vacacionales de semana santa y pascua, así como el mes de mayo, representan un riesgo crítico para la salud digestiva de los jaliscienses.

Pese a las altas temperaturas actuales, la SSJ reportó una ligera reducción en los casos de enfermedades diarreicas en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando se registraron 33 mil 700 casos a la misma fecha.

Durante la rueda de prensa, los especialistas advirtieron que el manejo inadecuado de alimentos y la deficiente calidad del agua en depósitos domésticos, son los principales detonantes de los 30 mil 751 casos de enfermedades diarreicas registrados en lo que va del 2026 (corte a la semana epidemiológica 9). Aunque la cifra se redujo respecto a 2025.

El Dr. Roberto Carlos Rivera Ávila, director general de Salud Pública, enfatizó que el calor extremo acelera drásticamente la reproducción bacteriana. "La cantidad de bacterias en carnes o mariscos que se dejan fuera del refrigerador puede triplicarse en tan solo una hora", señaló.

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Ante este riesgo, las autoridades sanitarias emitieron recomendaciones críticas para el hogar y establecimientos:

Cadena de frío: Resguardar inmediatamente cualquier sobra de alimento y no dejar productos crudos expuestos al ambiente.

Resguardar inmediatamente cualquier sobra de alimento y no dejar productos crudos expuestos al ambiente. Higiene personal: Lavado de manos obligatorio con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño, o en su defecto, sanitización con gel.

Lavado de manos obligatorio con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño, o en su defecto, sanitización con gel. Preparación: Asegurar que pescados y mariscos estén en perfectas condiciones y bien cocidos, evitando el consumo de productos crudos en la vía pública.

Vigilancia del agua y coliformes

Respecto a la calidad del agua, el Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez informó que se han realizado 29 monitoreos domiciliarios de cloro, arrojando niveles un ligeramente altos pero dentro del rango normal. Sin embargo, aclaró un dato fundamental para la población: el agua del grifo en México contiene niveles de coliformes de menos de 1.1 partículas por cada 100 ml, por lo que no se recomienda para consumo directo.

"Estamos manteniendo vigilancia epidemiológica en las colonias donde ha existido reporte de mala calidad del agua. Hasta ahora no hay un incremento atípico de casos, pero de haberlo, se informará de inmediato para tomar medidas pertinentes", afirmó Pérez Gómez.

Importancia de la hidratación

Para combatir la deshidratación sin comprometer la salud digestiva, el Dr. Roberto Carlos Rivera Ávila recomendó el consumo de al menos 2 litros de agua natural al día, advirtiendo sobre el peligro de las bebidas azucaradas. "Deben evitarse los refrescos y jugos procesados por su alta cantidad de glucosa, que puede empeorar la deshidratación en lugar de corregirla", explicó.

Prevención Gastrointestinal:

Tapar y limpiar: Mantener tinacos y aljibes bien cerrados y lavados para evitar criaderos y contaminación.

Mantener tinacos y aljibes bien cerrados y lavados para evitar criaderos y contaminación. Cero sobras expuestas: Meter al refrigerador cualquier alimento caliente una vez que baje su temperatura inicial.

Meter al refrigerador cualquier alimento caliente una vez que baje su temperatura inicial. Desinfección: Utilizar gotas de plata coloidal o cloro para desinfectar frutas y verduras que se consuman crudas.

Utilizar gotas de plata coloidal o cloro para desinfectar frutas y verduras que se consuman crudas. Vida Suero Oral: Ante los primeros síntomas de diarrea, acudir por sobres gratuitos a los centros de salud para evitar la deshidratación grave.

Las autoridades de salud recalcaron que la prevención de estas enfermedades es una responsabilidad compartida; mientras la Secretaría de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica en colonias con reportes críticos y supervisa las plantas potabilizadoras, la ciudadanía debe extremar precauciones en el hogar.

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