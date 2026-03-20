De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, el sarampión está siendo contenido gracias a las estrategias impulsadas por las autoridades sanitarias en la Entidad y la buena respuesta por parte de la ciudadanía para acceder a la vacunación contra esta enfermedad.

El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, destacó que Jalisco ya no es una entidad en foco rojo por sarampión , como sí lo es en este momento Durango o Puebla, y que actualmente hay activos solo 460 casos activos, cuando en el mayor pico se llegó a tener hasta 630.

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Lo anterior, afirmó el secretario, se debe principalmente a la buena respuesta a la inmunización contra la enfermedad, considerando que en las últimas semanas se llegó al menos 2.8 millones de vacunas aplicadas.

"Tenemos prácticamente 3 semanas epidemiológicas ya a la baja, con una reducción muy importante en el número de casos. Por ejemplo, el número de casos en las últimas 24 horas fue solamente de 58 casos, considerando que llegamos a tener un pico de hasta cerca de 200 casos en un sólo día", refirió el secretario.

Secretaría de Salud pide a los jaliscienses vacunarse

Es por ello que Pérez Gómez instó a las familias a que vacunen a sus hijas e hijos, y aquellas personas quienes aún no tienen completo su esquema de vacunación (de dos dosis), a que lo hagan antes del periodo vacacional, a fin de que se mantenga contenido el brote en Jalisco.

"Tenemos tranquilidad, pero no exceso de confianza. Por eso le pedimos a la población lo mismo, por favor, que vacunen a sus hijos antes de que vayan a las vacaciones para evitar cualquier riesgo de transmisión. Porque luego van a entrar en contacto, a lo mejor, con población que vienen de otros estados de la República, o tendrán contacto con personas de estados. Hay que recordar que, por ejemplo, hay sarampión muy activo en Ciudad de México y en Chiapas", afirmó el secretario.

En este sentido, instó a las familias a que acudan a su unidad de salud más cercana a que adquieran de manera gratuita la vacuna, a fin de que aquellos integrantes de la familia que las necesiten puedan obtenerla antes de salir de asueto.

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NA