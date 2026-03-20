De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, el sarampión está siendo contenido gracias a las estrategias impulsadas por las autoridades sanitarias en la Entidad y la buena respuesta por parte de la ciudadanía para acceder a la vacunación contra esta enfermedad. El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, destacó que Jalisco ya no es una entidad en foco rojo por sarampión, como sí lo es en este momento Durango o Puebla, y que actualmente hay activos solo 460 casos activos, cuando en el mayor pico se llegó a tener hasta 630.Lo anterior, afirmó el secretario, se debe principalmente a la buena respuesta a la inmunización contra la enfermedad, considerando que en las últimas semanas se llegó al menos 2.8 millones de vacunas aplicadas."Tenemos prácticamente 3 semanas epidemiológicas ya a la baja, con una reducción muy importante en el número de casos. Por ejemplo, el número de casos en las últimas 24 horas fue solamente de 58 casos, considerando que llegamos a tener un pico de hasta cerca de 200 casos en un sólo día", refirió el secretario.Es por ello que Pérez Gómez instó a las familias a que vacunen a sus hijas e hijos, y aquellas personas quienes aún no tienen completo su esquema de vacunación (de dos dosis), a que lo hagan antes del periodo vacacional, a fin de que se mantenga contenido el brote en Jalisco."Tenemos tranquilidad, pero no exceso de confianza. Por eso le pedimos a la población lo mismo, por favor, que vacunen a sus hijos antes de que vayan a las vacaciones para evitar cualquier riesgo de transmisión. Porque luego van a entrar en contacto, a lo mejor, con población que vienen de otros estados de la República, o tendrán contacto con personas de estados. Hay que recordar que, por ejemplo, hay sarampión muy activo en Ciudad de México y en Chiapas", afirmó el secretario.En este sentido, instó a las familias a que acudan a su unidad de salud más cercana a que adquieran de manera gratuita la vacuna, a fin de que aquellos integrantes de la familia que las necesiten puedan obtenerla antes de salir de asueto.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA