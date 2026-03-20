Municipios de Jalisco que tienen playas y se pueden visitar en vacaciones

Cuando piensas en las playas de Jalisco, es casi seguro que Puerto Vallarta es el primer municipio que se te viene a la cabeza. Sin embargo, hay otros que también están localizados en la zona costera del Estado y ofrecen numerosas playas para pasar un fin de semana o descansar en puentes y días festivos.

Son 5 municipios los que conforman la costa de Jalisco. Puerto Vallarta es uno de ellos y quizá el más popular entre los turistas; sin embargo, puedes conocer algunos datos sobre los otros 4 para que decidas escaparte a alguno de ellos si así lo deseas.

¿Cuándo visitar estos municipios con playas en Jalisco?

Una oportunidad para conocer las playas de estos 5 lugares son las vacaciones, y para variar, falta poco para que lleguen unas, las de Semana Santa y Pascua.

Los 5 municipios de Jalisco que tienen playas

Puerto Vallarta

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Puerto Vallarta se ubica en la región Costa-Sierra Occidental del Estado, y es uno de los destinos turísticos más importantes. Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), tiene una extensión de 106.52 kilómetros cuadrados; limita con San Sebastián del Oeste, Cabo Corrientes, Mascota y Talpa de Allende. Con una altura de apenas 16 metros sobre el nivel del mar, está rodeado de montañas, y tiene un clima cálido-subhúmedo.

Algunas de las playas más destacadas son Las Gemelas, de Los Muertos, Conchas Chinas, Camarones, Garza Blanca y Mismaloya.

Cabo Corrientes

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Antes llamada El Tuito, Cabo Corrientes también se encuentra en la región Costa-Sierra Occidental. Es vecino de Tomatlán, Puerto Vallarta y Talpa de Allende, y en su extensión de mil 453.69 kilómetros cuadrados tiene un clima cálido subhúmedo.

Entre sus playas más importantes están Yelapa, Quimixto, Colomitos, Mayto y Las Ánimas.

Tomatlán

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El IIEG indica que el nombre de Tomatlán significa "lugar de tomates" o "lugar junto a los tomates", debido a la abundancia de la planta solanácea silvestre que existía abundantemente en esta región. Este municipio costero se encuentra rodeado por Ayutla, Cabo Corrientes, La Huerta, Atenguillo, Cuautla, Villa Purificación, y Talpa de Allende, y en sus más de 3 mil kilómetros cuadrados de extensión tiene clima cálido subhúmedo.

Entre sus playas importantes están algunas vírgenes o ideales para el surf, aunque también hay algunas donde no se puede nadar debido a la presencia de cocodrilos. Chacalatepec, Majahuas y Peñitas, son algunas que debes visitar.

La Huerta

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El municipio de La Huerta se ubica en la región Costa Sur. Colinda con Tomatlán, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Casimiro Castillo y Villa Purificación. Tiene una extensión territorial de 2 mil 042.52 kilómetros cuadrados, y su clima también es cálido subhúmedo.

Destacan playas como Punta Pérula, Chamela, Careyes, Tenacatita y La Manzanilla.

Cihuatlán

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Cihuatlán también está en la región Costa Sur del Estado. Limita con Cuautitlán de García Barragán y La Huerta, y tiene una extensión territorial de 695.59 kilómetros cuadrados, con clima predominantemente cálido subhúmedo.

En este municipio destacan playas como Melaque, San Patricio y Barra de Navidad.

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