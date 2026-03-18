¿Por qué se comen empanadas en Guadalajara los días santos?

En el marco de la Semana Santa, una de las celebraciones más representativas del calendario cristiano, diversas tradiciones culinarias toman protagonismo en distintas regiones de México , en Guadalajara, un alimento en particular se ha convertido en símbolo de estas fechas, aunque su origen no está del todo claro.

La también llamada Semana Mayor es un periodo de ocho días que recuerda los momentos finales de Jesucristo, desde su entrada a Jerusalén hasta su muerte y resurrección.

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En 2026, esta conmemoración se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, iniciando con el Domingo de Ramos y culminando con el Domingo de Resurrección.

¿Cuándo es la Semana Santa de 2026?

29 de marzo, Domingo de Ramos.

30 de marzo, Lunes Santo.

31 de marzo, Martes Santo.

1 de abril, Miércoles Santo.

2 de abril, Jueves Santo.

3 de abril, Viernes Santo.

4 de abril, Sábado Santo.

5 de abril, Domingo de Resurrección.

¿Por qué se comen empanadas en Guadalajara durante Semana Santa?

Durante estos días, es común que en Guadalajara se consuman empanadas, tanto dulces como saladas, con rellenos que van desde leche, camote y frutas, hasta jamón o atún, aunque no existe una explicación oficial sobre el origen de esta costumbre, diversas teorías han surgido con el paso del tiempo.

Algunas versiones señalan que el relleno de las empanadas simboliza la dulzura de la vida y la esperanza que representa este periodo religioso. Otras interpretaciones sugieren que la masa podría aludir a la tumba de Cristo, mientras que su interior representa la resurrección.

Otra de las explicaciones más difundidas apunta a las tradiciones de la Iglesia, que durante la Semana Santa limitan el consumo de carne, lo que habría impulsado la preparación de este tipo de alimentos como alternativa.

Así, entre creencias, simbolismos y costumbres familiares, las empanadas se mantienen como un elemento característico de la Semana Santa en Guadalajara, formando parte del legado cultural que se transmite de generación en generación.

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