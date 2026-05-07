¡Gratis! Kumbia Kings, Omar Chaparro y Adrián Uribe celebrarán a mamá en Zapopan

¡Prepárate para celebrar a mamá en grande! Pues la Agencia Estatal de Entretenimiento en Jalisco reveló los detalles del Festival de las Mamás 2026 que se realizará el próximo sábado 9 de mayo en PALCCO; un evento que completamente gratuito que contará con la participación Omar Chaparro, Mario Girón, Adrián Uribe y Kumbia Kings.

La cita es este sábado 9 de mayo en el Palacio de la Cultura y los Congresos (PALCCO) con ubicación en: Avenida Central Guillermo González Camarena #375 Colonia Poniente, 45136 en el municipio de Zapopan.

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El evento iniciará en punto de las 10:00 de la mañana, sin embargo, el ingreso será desde las 8:30 am , te recomendamos llegar temprano y asegurar tu lugar.

Programa del Festival de las Mamás

La celebración por el Día de las Madres promete convertirse en un día lleno de música, diversión y entretenimiento para las familias, con la participación de reconocidas figuras del espectáculo nacional.

Uno de los momentos más esperados del Festival de las Mamás será la presentación de Mario Girón, ganador de “La Academia", quien conquistará al público con su talento vocal y una selección de sus canciones más populares, dedicadas especialmente a las mamás en su día.

El evento también contará con la presencia del actor y conductor Omar Chaparro, quien ofrecerá la conferencia motivacional “Retomar”, un espacio donde compartirá experiencias personales, reflexiones e historias inspiradoras enfocadas en la superación y el crecimiento personal.

ESPECIAL/ Agencia Estatal de Entretenimiento.

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La comedia llegará de la mano de Adrián Uribe, quien subirá al escenario para poner el ambiente con su característico sentido del humor y hacer participar a los asistentes en una divertida dinámica del famoso concurso “100 Jaliscienses Dijieron”, prometiendo risas y momentos inolvidables para el público.

Para cerrar la fiesta con ritmo y baile, los Kumbia Kings pondrán a todos a cantar y moverse con algunos de sus mayores éxitos, convirtiendo la celebración en una auténtica pista de baile dedicada a consentir a las mamás.

ESPECIAL/ Agencia Estatal de Entretenimiento.

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