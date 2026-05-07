El IJCF ya cuenta con módulo de Registro Civil para apoyar identificación de personas

Este jueves, el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Alejandro Axel Rivera, dio a conocer que el Instituto, en su sede principal de Tlaquepaque, ya cuenta con área de Registro Civil, con el objetivo de ayudar a las familias a que se les restituyan los cuerpos de sus seres queridos.

Explicó que existe un proceso en el cual, para poder entregarles los cuerpos de sus familiares ya identificados, incluyendo cuerpos de personas desaparecidas ya localizadas e identificadas, es necesaria una serie de documentos como CURP, Acta de Nacimiento o Actas de Matrimonio, y en ocasiones, las familias no cuentan con ellas.

Ante esta situación, explicó Alejandro Axel, es que se extendía el trámite debido a que las familias tenían que retirarse a completar los documentos, prolongando los procesos e incrementando los gastos.

Te puede interesar: Hasta 36 grados; el pronóstico que pondrá a sudar a Guadalajara hoy

"El objetivo es reducir el tiempo, y los trámites, disminuirlos, para con esto también reducir la carga económica y las cargas emocionales para las familias", señaló el director del Instituto.

Por ello dijo que, desde inicios de mes, y en colaboración también con la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, se cuenta ya con este espacio donde se pueden otorgar los documentos a las familias sin costo alguno, con el objetivo de agilizar los procesos de restitución.

"La dirección general del Registro Civil de Jalisco habilitó un usuario dentro del IJCF que nos permite realizar la expedición gratuita de actas oficiales, necesarias para los trámites de restitución anteriormente. Cuando una familia iba al MP y este le requería este tipo de documentos para demostrar el grado de parentesco entre la persona fallecida y las personas que hacían el reclamo del cuerpo, si no sabían que necesitaba el acta de nacimiento, tenía que regresar a su casa, ir al registro civil, buscar en dónde conseguirlas, lo cual era también una pérdida de tiempo y costos, ya que tenían que regresar nuevamente al instituto y de ahí a la agencia de la fiscalía para hacer su trámite", dijo.

Ahora, las familias que requieran de alguno de los servicios ofrecidos por esta área pueden acercarse al Área de Atención a Familiares, donde se les acompañará en el proceso para obtener el documento requerido por el Ministerio Público , dijo Alejandro Axel, reiterando que se trata de un trámite gratuito para las personas que requieren la restitución de su familiar.

Proceso de Restitución y Atención

Identificación: Se basa en cruces de información, que pueden ir, desde huellas dactilares con apoyo del INE, hasta pruebas científicas como toma de ADN.

Se basa en cruces de información, que pueden ir, desde huellas dactilares con apoyo del INE, hasta pruebas científicas como toma de ADN. Trámite: Las familias deben acudir a las instalaciones del IJCF, en Zona Metropolitana de Guadalajara en Batalla de Zacatecas 2395, Fraccionamiento Revolución, en Tlaquepaque.

Las familias deben acudir a las instalaciones del IJCF, en Zona Metropolitana de Guadalajara en Batalla de Zacatecas 2395, Fraccionamiento Revolución, en Tlaquepaque. Servicios Gratuitos: El IJCF emite actas de nacimiento, defunción o matrimonio sin costo para trámites relacionados con la restitución de personas fallecidas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB