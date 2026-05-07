Jueves, 07 de Mayo 2026

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Día de las Madres 2026: Florerías y restaurantes, los rubros más beneficiados

En este Día de las Madres 2026, se verán beneficiados más de 115 mil negocios del sector terciario en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)

Por: Jorge Velazco

De acuerdo con una encuesta de La Cámara de Comercio de Guadalajara, el 81% de los participantes respondió que sí celebrará este 10 de mayo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con una encuesta de La Cámara de Comercio de Guadalajara, el 81% de los participantes respondió que sí celebrará este 10 de mayo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Cámara de Comercio de Guadalajara estimó una derrama económica en la ciudad de mil 260 millones de pesos por el Día de las Madres, lo que representa un incremento del 3.7% en comparación con el año pasado. El organismo empresarial presentó los resultados de la Encuesta sobre hábitos de consumo y derrama del 10 de mayo de 2026 en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), en los que se establece que el gasto promedio por hogar será de mil 638 pesos por familia. 

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Día de las Madres beneficiará a negocios de la ZMG 

Por esta festividad, se verán beneficiados más de 115 mil negocios del sector terciario en la Zona Metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con la encuesta, el 81% de los participantes respondió que sí celebrará este 10 de mayo, mientras que el 19% dijo que no sabía si lo iba a festejar. 

¿Qué se regala más en el Día de las Madres en Guadalajara?

En cuanto a la categoría de productos, la distribución de compra será la siguiente: 

  • 21% destinará gasto a flores.
  • El 18% realizará consumo en restaurantes o comida fuera del hogar.
  • 17% destinará gasto a comida en el hogar.
  • 13% comprará ropa y calzado.
  • El 9% adquirirá artículos de belleza y cuidado personal.
  • 9% comprará joyería.

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  • 5% destinará gasto a viajes, paseos o excursiones.
  • 4% realizará gasto en ocio y entretenimiento.
  • 2% destinará gasto a artículos electrónicos.
  • 1% contratará agrupaciones musicales o mariachis.
  • 1% realizará gasto en otros conceptos. 

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