Un vehículo se incendió durante la madrugada de este jueves 7 de mayo sobre la autopista a Los Altos, a la altura de la caseta de Jalostotitlán, lo que generó movilización de unidades de emergencia.

El reporte fue recibido a las 04:05 horas, por lo que elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, junto con personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCB), acudieron al sitio para atender el incendio.

De acuerdo con información oficial, el incendio ocurrió sobre uno de los tramos de la autopista que conecta distintos municipios de Los Altos de Jalisco, a la altura de la caseta de Jalostotitlán.

Bomberos atienden la emergencia

A su llegada, los cuerpos de emergencia realizaron labores para controlar y extinguir el fuego que consumía el auto, además de implementar medidas de seguridad en la zona para evitar riesgos a otros conductores que transitaban por la autopista.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas por el incendio, y hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el fuego en el vehículo.

Durante varios minutos, los elementos de emergencia mantuvieron cerrado el tramo de la autopista mientras realizaban labores para apagar el incendio y evitar posibles afectaciones adicionales.

Tras haber controlado el incendio, las corporaciones concluyeron las labores de enfriamiento y seguridad en el sitio para posteriormente permitir la normalización de la circulación vehicular en la autopista.

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¿Cómo reportar una emergencia de incendio en Jalisco?

Recuerda que para reportar una emergencia a las unidades de Protección Civil y Bomberos a nivel municipal o estatal debes marcar el número global de emergencia 911 y explicar la situación o reportarlo directamente a la coordinación municipal, según sea el caso.

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OB