Sader monitorea cierres carreteros en Jalisco por protesta de agricultores; estos siguen vigentes

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) Jalisco, Eduardo Ron, afirmó que desde la dependencia se mantiene seguimiento puntual a los bloqueos carreteros registrados en la región Ciénega y en el Sur del estado, derivados de las inconformidades de productores agricultores por el precio del maíz y por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

El titular de la Sader en Jalisco afirmó que, hasta el último corte, pasadas las 14:00 horas, se mantenían solo tres cierres carreteros: en Ciudad Guzmán, Ocotlán y La Barca, correspondientes a dos demandas distintas y a expresiones que se replican en diversas entidades del país. "El tema de Ocotlán es por el tema del maíz y el tema de Ciudad Guzmán es por la pretendida reforma a la ley de aguas nacionales", puntualizó.

Indicó que, pese a la presencia visible de manifestantes, el tránsito en la vía Ocotlán–La Barca se ha mantenido reducido debido a que también hay cierres en Michoacán, lo que ha generado un flujo vehicular prácticamente nulo.

Sin embargo, Eduardo Ron reconoció que no existe un pronóstico claro sobre la duración de estas movilizaciones, ya que los participantes continúan a la espera de una nueva mesa de diálogo con el Gobierno Federal, responsable de las gestiones de los pagos a los productores según lo establecido en los acuerdos de los precios de garantía.

"Hasta ahorita sí, solo están estos puntos de cierre: En Ocotlán hay dos puntos en este tramo carretero: Ocotlán y La Barca, pero realmente están muy cerca. Nos reportan también que hay muy pocos carros, porque también como Michoacán está bloqueado, pues obviamente esa carretera prácticamente está sola", refirió el secretario.

El secretario recordó que persiste inconformidad entre agricultores locales, particularmente porque la industria no ha comenzado a comprar con la prontitud o los precios esperados, situación que ha tensado el arranque del ciclo de cosecha. Afirmó que este panorama responde a factores nacionales y al modelo de comercialización vigente, lo que ha derivado en presiones que se expresan en carreteras y en nuevas exigencias de diálogo con autoridades federales.

"Hasta ahorita el tema del maíz, como ustedes saben, llegamos a un acuerdo donde va a apoyar la Federación con 800 pesos, el Estado de Jalisco con 150 pesos, igual que Guanajuato y Michoacán, ya está abierto el prerregistro federal. Nosotros en Jalisco la próxima semana estaremos publicando el mecanismo de operación precisamente para poder acceder a este apoyo de 150 pesos por tonelada . También decirles que el apoyo es hasta por un total de 200 toneladas por productor", comentó respecto de los acuerdos alcanzados tras los bloqueos de semanas atrás.

Ron señaló que el precio actual del grano responde a variables internacionales, tales como el referente de Chicago y la base histórica, lo que ha colocado el valor por tonelada alrededor de cinco mil 200 pesos. Agregó que será necesario esperar unos días más para que el mercado se estabilice conforme avance la cosecha.

"A ver, el tema específico, para no especular, es que el acuerdo que se llegó en Bucareli, en Ciudad de México, fue del apoyo total de 950 pesos, perdón, precio de Chicago, más una base histórica de 105 dólares. El año pasado, para que tengan una idea, son 98 dólares. La base es más o menos el costo del flete de internación del maíz de la frontera de Estados Unidos hacia el centro del país. Ahorita el precio con el tipo de cambio anda rondando por el orden de los 5200 pesos. Es cierto, el tema es que la industria hasta ahorita no está comprando, pero también hay que decirles, hay que esperar yo creo que 15 días, acaba de iniciar la cosecha para poder dar un panorama mucho más claro" , refirió.

El funcionario aseguró que la relación con la Federación se mantiene abierta y en coordinación permanente, aunque no ha sido convocado a reuniones recientes sobre el tema. Destacó que Jalisco ha insistido en la necesidad de retomar un esquema nacional de ordenamiento en la comercialización del maíz, similar a modelos pasados que brindaban certeza a los productores desde el inicio del ciclo agrícola.

"La verdad es que hay muy buena relación con el secretario federal Julio Berdegué y con el subsecretario César Yáñez, estamos en plena coordinación porque es un tema mayor. El tema, la petición de Jalisco hacia el gobierno federal, es empezar con los trabajos para un ordenamiento nacional del maíz porque no podemos estar con rescates cada año en perjuicio de nuestros productores", señaló.

Por último, el secretario no descartó el riesgo de nuevos bloqueos debido a que, aunque algunas organizaciones se han deslindado de continuar con estas acciones, otras agrupaciones no identificadas han comenzado a sumarse de manera independiente, e insistió en que la problemática tiene carácter nacional y que los productores atraviesan un momento crítico "que debe atenderse con sensibilidad y soluciones estructurales".

"Este tema, acuérdense que ya es un paro nacional, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, es decir, prácticamente todo el país está incendiado con obviamente el tema de la lejanía del gobierno federal hacia los productores, pero sobre todo tenemos que ser muy empáticos con los agricultores, la están pasando muy mal, llevan años pasándola muy mal el productor de maíz, pero bueno, ahí estamos trabajando porque salgan cosas mejores para nuestros productores", finalizó el Secretario.

