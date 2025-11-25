Por pedir 'mordida' a motociclista, policías viales pagan 22 mil pesos como reparación del daño

Dos elementos de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco fueron llevadas ante un juez tras ser señaladas por pedir mordida a un motociclista en junio del año pasado.

Se trata de Olga Berenice “N” y Erika Noemí “N”, quienes lograron la suspensión condicional del proceso por el delito de cohecho, tras la audiencia realizada este martes en los juzgados de Puente Grande, informó la Fiscalía Anticorrupción a través de un comunicado.

Ahí, el Juez Décimo Primero de Control y Oralidad, Christopher Daniel Márquez González, aprobó el plan de reparación del daño presentado por la defensa y les concedió la suspensión condicional a las dos servidoras públicas quienes pagarán un total de ocho mil pesos como reparación del daño a la víctima, además de que tendrán que aportar un donativo conjunto de 14 mil pesos al área de Cancerología Infantil del Hospital Civil de Guadalajara, por concepto de reparación del daño a la sociedad.

Además, como condiciones a cumplir durante los próximos seis meses, el juez le impuso a las imputadas la obligación de residir en un lugar determinado, acreditar un curso de derechos humanos y firmar periódicamente ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares, añadió la Fiscalía Anticorrupción.

Los hechos por los que las policías viales fueron vinculadas a proceso ocurrieron en junio de 2024 cuando la víctima y su esposa, quien lo acompañaba, tuvieron un accidente vial con un taxi al circular en motocicleta por el cruce de la Avenida Juan Pablo II y Rivas Guillén, en la colonia Oblatos de Guadalajara, recordó.

Las uniformadas acudieron al lugar para atender el incidente y cuando revisaron la documentación de las unidades involucradas verificaron que el taxista contaba con sus papeles en regla, pero notaron que el motociclista carecía de licencia de conducir y seguro para su moto, por lo que le advirtieron al conductor que trasladarían su motocicleta al depósito vehicular salvo que les entregara tres mil pesos, explicándole que con ello se evitaría el costo del corralón y el pago de seis mil pesos de grúa, indicó la Fiscalía.

La víctima señaló a las uniformadas que procedieran como deberían hacerlo, pero las policías viales le insistieron y el motociclista finalmente les entregó el dinero solicitado.

"Por ello, la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por lo que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación y luego de efectuar las indagatorias se presentó a Olga Berenice “N” y Erika Noemí “N” ante el juez, quien el 22 de octubre pasado resolvió vincularlas a proceso por el delito de cohecho", finalizó la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco.

