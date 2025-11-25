Tras más de 24 horas de que iniciaron los bloqueos carreteros en Jalisco, como parte de la movilización nacional convocada por transportistas y productores del campo, en la entidad se mantienen seis puntos activos con presencia de manifestantes.

Éstos son en Adolfo Ruíz Cortines y la Autopista Guadalajara – Morelia , en la colonia San Antonio, a la altura del Hotel Kristal, en el municipio de La Barca ; en la Carretera Guadalajara – Atlacomulco , en la caseta de cobro de Octolán, a la altura del kilómetro 400. En este punto se reportan bloqueos con 20 vehículos.

Los manifestantes también se encuentran en Atotonilco – Ayotlán, sobre el Libramiento . Este es un bloqueo intermitente por 15 personas en ambos sentidos de la vialidad. En la Autopista Guadalajara – Colima , a la altura del ingreso a Ciudad Guzmán, campesinos y tractores impiden la circulación vehicular.

Asimismo, en la Carretera Guadalajara – Morelia 15 personas bloquean ambos sentidos de la autopista, mientras que otras 10 tomaron la cabecera municipal de Atotonilco el Alto e impiden el ingreso al Palacio de Gobierno.

Ayer, más de un centenar de productores se reunieron en las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Jalisco, donde exigieron que se les garantizara el precio de seis mil 150 pesos por tonelada de maíz.

Édgar Ortiz, presidente de la asociación Amigos por el Campo , lamentó que los empresarios están pagando menos de cinco mil 500 pesos por tonelada, lo que ha derivado en una crisis para el sector en los últimos tres años.

