Terminarán obras en Juan Gil Preciado antes de que concluya el año, asegura Frangie

A poco más de un mes de que iniciaron las obras de pavimentación con concreto hidráulico en avenida Juan Gil Preciado, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, aseguró que las labores, que contemplan una intervención aproximada de cinco mil 500 metros, serán terminadas antes de que concluya el 2025.

"Esperamos que Juan Gil Preciado, que la avenida a Valle Real y, sobre todo, terminar ya el elevado de avenida Patria que desemboca en avenida Universidad. El de avenida Universidad y Patria no (será concluido este año). Queremos terminar lo que es Juan Gil Preciado este año, este año queremos terminarlo. Y tal vez terminemos este año el carril que se está abriendo en la entrada a Valle Real" , afirmó.

Los trabajos en Juan Gil Preciado comprenden la pavimentación de carriles centrales y laterales en ambos sentidos. Actualmente los centrales están cerrados al flujo vehicular y conductores refirieron que el tráfico es "lento y pesado" en la vialidad, pues desde la plaza comercial Calandrias hasta los Arcos de Zapopan se puede hacer un trayecto de hasta 50 minutos.

Según el Gobierno municipal, estas obras mejorarán la infraestructura vial, la circulación y el ordenamiento urbano, para beneficiar a 70 mil vehículos que circulan al día por la zona.

En tanto, como parte del programa de infraestructura para la ciudad del municipio, en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), anunciado el pasado 22 de octubre, también se contemplan obras en las avenidas Vallarta y Aviación y en el Bosque Pedagógico Colomos III, soluciones viales en Tabachines y la Zona Real, la construcción del Gran Parque Zapopan Sur.

En Aviación y Vallarta se construirán banquetas más amplias, ciclovías, nueva iluminación, cruceros seguros, reencarpetado con asfalto, incorporación de arbolado y señalética. En la Zona Real se implementarán conectividad multimodal y se optimizará el flujo vehicular en las avenidas Central, Servidor Público, Santa Margarita, Aviación y Tabachines.

El Gran Parque Zapopan Sur se construirá en la confluencia de Prolongación Mariano Otero y Periférico Poniente, el cual contará con un vaso regulador, mientras que en el Bosque Pedagógico Colomos III se rehabilitará el ingreso por avenida Santa Cecilia, se construirá un vivero, caballerizas, andadores un estacionamiento y se instalarán juegos infantiles.

