El Gobierno de Jalisco informó que los cierres viales en la glorieta Minerva comenzarán la noche de este miércoles como parte de la intervención en dicho punto.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) lleva a cabo obras complementarias que forman parte del proyecto integral de recuperación y modernización de la glorieta de cara a la Copa Mundial de 2026.

Los cierres viales y las obras complementarias comenzarían desde el pasado 19 de diciembre, sin embargo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que aplazarían los cierres debido al congestionamiento vial que podrían causar durante las compras navideñas, señalando que no fue informado de los cierres.

El cierre de la circulación comenzará a las 21:00 horas de este 24 de diciembre, con la instalación de señalamientos, y se extenderá toda la noche. A partir de las 06:00 de la mañana del 25 de diciembre quedarán cerrados los cinco carriles de la glorieta en avenida Vallarta y López Mateos, para continuar con los trabajos de pavimentación en los cruceros peatonales.

Se estima que a las 06:00 horas del lunes 29 de diciembre se abra nuevamente a la circulación el entorno a la Glorieta Minerva, restableciendo el flujo vehicular habitual, según detalló el gobierno estatal.

Se exhorta a automovilistas y motociclistas a utilizar vías alternas como Duque de Rivas, Juan Palomar y Arias, así como Aurelio Aceves y Fernando de Celada para quienes necesiten ingresar a la zona.

La Policía Vial del Estado estará en la glorieta para apoyar en el desahogo de vehículos y en la orientación de los conductores que circulen por la zona.

Entre las acciones contempladas está la construcción de un andador peatonal perimetral, mayor accesibilidad, rehabilitación de banquetas y cruces seguros, renovación de la señalización horizontal y vertical, así como el ordenamiento del tránsito vehicular, mediante la adecuada sincronización de semáforos y la conexión peatonal entre los parques de Los Arcos y la Glorieta.

La obra contempla la modernización de la iluminación, renovación de la vegetación, incorporación del nuevo mobiliario urbano y espacios de estancia para que habitantes y visitantes puedan disfrutar del entorno.

