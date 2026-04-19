'Sabores del Campo' llega al Mercado de Abastos de Guadalajara

Con el objetivo de acercar los productos del campo a los consumidores, a partir de este domingo el programa “Sabores del Campo” contará con un pabellón dominical en el Mercado de Abastos de Guadalajara.

El programa operará de manera permanente todos los domingos , en un horario de 7:00 a 13:30 horas, con un pabellón instalado sobre la calle 15, entre avenida del Mercado y calle Mandarina.

Como parte del proceso de consolidación del proyecto, desde febrero se realizaron pruebas piloto orientadas a promover la participación directa de las y los productores locales.

Eduardo Ron Ramos, titular de SADER en Jalisco, detalló que este espacio reunirá, de manera semanal, a productoras y productores del estado, quienes ofrecerán una amplia gama de productos agroalimentarios y de valor agregado, reflejando no solo la riqueza, sino también la diversidad y calidad del campo jalisciense.

“Es un proyecto muy bonito, donde ponemos a los productores en comunicación directa con los consumidores. ¿Para qué? Para que les vendan productos frescos y de mucha calidad, inocuos y sanos”, señaló Ron Ramos.

EL INFORMADOR / J. Velazco

Además, el titular de SADER Jalisco destacó que este tipo de proyectos acortará los precios entre el productor y el consumidor final , y adelantó que, debido al éxito logrado, el Mercado de Productores continuará con presencia en ferias metropolitanas y del interior del estado.

“El total de comerciantes que se van rotando cada 15 días es de alrededor de 50 a 70 productores”, añadió.

Entre la oferta disponible se encuentran miel y productos derivados, plantas de vivero, salsa Yahualica, cecina, productos derivados del coco, queso Cotija, tortillas de harina, entre otros.

“Es un ganar porque encuentran precios más atractivos que en cualquier súper comercial; es decir, encuentran precios de mayoreo al comprar al menudeo”, añadió.

La señora Laura Vargas, quien representa a las mujeres productoras de “Sabores del Campo”, elabora, junto con su familia, queso Cotija en el municipio de Santa María del Oro.

“Quiero dar las gracias a la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco por las oportunidades y el espacio que nos dan para promocionar nuestras marcas y para que más personas las conozcan. Son productos 100 por ciento naturales, del campo al consumidor”, señaló.

El arranque de “Sabores del Campo” coincidió con el aniversario del Mercado de Abastos de Guadalajara , fortaleciendo una tradición comercial que beneficia tanto a oferentes como a consumidores de este espacio, considerado el segundo centro de distribución de alimentos más grande de México.

Valentín Serrano Jiménez, director de Competitividad Agroalimentaria de SADER, comentó que con estas acciones se promueve el comercio justo, se reconoce y se visibiliza el trabajo de quienes producen y llevan alimentos de calidad a las mesas de las familias jaliscienses.

“Este tipo de espacios contribuye a que la gente del campo y los productores puedan fortalecer sus ventas y su marca”, dijo Serrano Jiménez.

Para saber más

Además de estas ediciones dominicales, “Sabores del Campo” también tiene presencia en la explanada de SADER Jalisco, ubicada en avenida Miguel Hidalgo y Costilla #1435 , en la colonia Americana.

Las siguientes fechas serán el 30 de abril, así como el 15 y 29 de mayo, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

SV