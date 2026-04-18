Esto es lo que NUNCA debes hacer si te pica una araña o alacrán en casa

El aumento del calor en Guadalajara y en diversas regiones de Jalisco trae consigo un reto importante para la seguridad en nuestros hogares.

Hablamos de la proliferación de fauna nociva que, buscando refugio del calor extremo, suele adentrarse en zonas urbanas y viviendas.

Ante una mordedura o picadura de un animal ponzoñoso, es importante mantener la calma y actuar de forma adecuada para evitar complicaciones.

Especies como el alacrán o la temida araña violinista suelen esconderse en rincones oscuros, entre la ropa o dentro de los zapatos.

Un encuentro accidental con estos especímenes puede generar pánico inmediato, pero actuar con calma puede hacer la diferencia entre un susto controlable y una tragedia.

Los expertos en toxicología y Protección Civil coinciden en que los primeros auxilios correctos en casa son el primer eslabón para salvar vidas.

Por si te interesa, te explicamos a detalle y paso a paso cómo debes reaccionar ante esta situación de emergencia médica.

Los primeros minutos son vitales: ¿Qué hacer?

Cuando ocurre el incidente, el dolor agudo y el miedo pueden nublar nuestro juicio rápidamente.

Sin embargo, el primer paso y el más importante de todos es mantener la tranquilidad absoluta.

Agitarse, correr o entrar en pánico acelera el ritmo cardíaco, lo que provoca que el veneno circule mucho más rápido por el torrente sanguíneo.

Una vez que te hayas tranquilizado a ti mismo o al paciente afectado, procede a limpiar la herida de inmediato.

Lava la zona afectada con agua y jabón de manera suave, asegurándote de no frotar con fuerza para no lastimar más la piel.

Esta sencilla pero vital acción ayuda a eliminar bacterias superficiales y reduce drásticamente el riesgo de desarrollar una infección secundaria.

Si es posible y completamente seguro, intenta identificar al animal , pero nunca te expongas a una segunda picadura.

Saber qué especie atacó ayudará a los médicos a administrar el tratamiento exacto.

Lo que NUNCA debes hacer (Mitos peligrosos)

La cultura popular mexicana está llena de mitos sobre cómo tratar estas heridas en casa.

Lamentablemente, muchas de estas creencias populares son ineficaces y, en la mayoría de los casos, muy peligrosas.

Por ello, evita prácticas que puedan empeorar la situación. Estas son algunas acciones que están totalmente prohibidas por los especialistas:

No succiones el veneno: Extraer la toxina con la boca es un mito de las películas. Solo lograrás poner en riesgo de intoxicación a la persona que succiona y contaminar la herida original.

Extraer la toxina con la boca es un mito de las películas. Solo lograrás poner en riesgo de intoxicación a la persona que succiona y contaminar la herida original. No hagas cortes: Realizar incisiones sobre la picadura no libera el veneno; por el contrario, daña los tejidos, provoca hemorragias y facilita infecciones graves.

Realizar incisiones sobre la picadura no libera el veneno; por el contrario, daña los tejidos, provoca hemorragias y facilita infecciones graves. Cero remedios caseros: Aplicar ajo, cebolla, cloro, tabaco o ungüentos mágicos solo irritará la piel y retrasará la atención médica real.

Aplicar ajo, cebolla, cloro, tabaco o ungüentos mágicos solo irritará la piel y retrasará la atención médica real. No apliques hielo: Tampoco se recomienda colocar hielo directamente sobre la zona afectada, ya que el frío extremo puede causar quemaduras por congelación y empeorar el daño tisular.

Tampoco se recomienda colocar hielo directamente sobre la zona afectada, ya que el frío extremo puede causar quemaduras por congelación y empeorar el daño tisular. Evita sustancias desconocidas: No uses alcohol, gasolina ni ningún otro líquido químico que no sea agua limpia y jabón neutro.

La atención médica inmediata es la medida de oro

Lo más importante de todo este proceso: acude de inmediato a la unidad de salud más cercana para recibir atención oportuna.

No esperes en casa a ver si los síntomas empeoran, si la hinchazón baja o si el dolor desaparece por sí solo con el paso de las horas.

El tiempo es un factor crítico cuando se trata de toxinas activas en el cuerpo humano.

Tu salud es prioridad. Ante cualquier emergencia, busca ayuda profesional y evita riesgos innecesarios que pongan en peligro tu integridad.

Los centros de salud, clínicas y hospitales del Estado de Jalisco cuentan con los antídotos y faboterápicos específicos para neutralizar el veneno de manera segura y científicamente comprobada.

Recuerda que los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos comprometidos son los más vulnerables ante estos ataques.

En estos grupos demográficos, el veneno puede actuar con mayor rapidez y severidad, provocando fallas sistémicas si no se actúa a tiempo.

Mantén siempre a la mano los números de emergencia locales y ubica la clínica más cercana a tu domicilio o lugar de trabajo.

Estar preparado, mantener la calma y confiar en la medicina profesional son tus mejores herramientas para cuidar de ti y de tus seres queridos.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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