Este lunes 20 de abril arrancó el registro para que niñas y niños de 5 a 12 años de edad, residentes de algunos municipios del estado de Jalisco, puedan acceder a pasajes gratuitos en el transporte público y trasladarse a sus centros educativos sin mayores contratiempos.

De acuerdo con lo anunciado por el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, la medida, que entrará en vigor en el marco del Día del Niño, tiene el objetivo de apoyar la economía de las familias jaliscienses, para que el gasto de los traslados no sea un impedimento para el acceso a la educación.

“Este apoyo al transporte público gratuito de nuestras niñas y niños es para ustedes, es para sus familias, es para tener un Jalisco más solidario y más unido”, afirmó el mandatario estatal.

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Lemus Navarro señaló que este esfuerzo gubernamental convierte a la entidad en pionera a nivel nacional, al ser el único estado de la República Mexicana que exenta del pago de tarifa a los infantes en sus traslados diarios.

¿En qué municipios de Jalisco darán pasajes gratuitos a niños de 5 a 12 años?

El subsidio aplicará para los sistemas de transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), como las cuatro líneas del Tren Ligero, Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada, además de viajes en unidades de las rutas integradas al sistema de Mi Transporte. Asimismo, el beneficio contempla la futura incorporación de la Línea 5 del transporte público.

La medida tiene el objetivo de apoyar la economía de las familias jaliscienses. ESPECIAL

Los pasajes gratuitos para infantes no son un beneficio exclusivo de la capital de Jalisco, puesto que, según las autoridades, también se contempló a los municipios de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Lagos de Moreno y, próximamente, Ocotlán.

Cabe decir que el beneficio será de dos pasajes gratuitos por día y, para acceder a ellos, el padre, la madre o el tutor del estudiante deberá efectuar un proceso digital para la obtención de una tarjeta especial, similar a la Única al Estilo Jalisco o Mi Pasaje. Para conocer el paso a paso del registro, revisa la siguiente nota: Transporte público gratis para niños: inicia el registro HOY y así puedes hacerlo paso a paso.

Se estima que este programa beneficiará a más de 75 mil menores en el estado de Jalisco. Mientras tanto, se mantiene la tarifa preferencial de 5 pesos para el resto de los estudiantes, a la que se puede acceder con cualquier medio de pago electrónico.

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MB

