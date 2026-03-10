Esta mañana, la Secretaría de Transporte (Setran) reporta diversos puntos de tráfico denso en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). A través de su canal de información en WhatsApp, la secretaría anunció qué rutas del transporte público presentan atrasos en su frecuencia de paso cotidiana.

Ante ello, la Setran recomienda a los usuarios tomar en consideración cada uno de los traslados y atender las indicaciones de los policías viales que se encuentran desplegados en el sitio.

Estas rutas del transporte público que presentan atrasos esta mañana

Por tráfico intenso sobre Av. López Mateos Sur entre Periférico Sur hasta Av. Camino Real a Colima, las rutas V01, V02, V03 y C01 de la Ruta López Mateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

Debido al tráfico cargado en Av. Adolf Horn desde Av. Real del Valle hasta Periférico Sur, las rutas A18, A19, A20 y A21 de Mi Macro Calzada presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

Debido a tráfico cargado en Av. Tonaltecas y Av. Cihualpilli, la ruta C01 de Mi Macro Periférico a retrasos en su frecuencia de paso, en sentido de La Cantera a Ctra. a Chapala.

La ruta A05 Vía 1 de #MiMacroPeriférico presenta atrasos en su frecuencia de paso, en sentido hacia Tren Sur, por tráfico cargado en:

López Mateos y Bugambilias

Periférico y Vicente Guerrero

La ruta C02 de Mi Macr Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso por tráfico intenso en:

5 de Mayo y 16 de Septiembre en ambos sentidos.

Av. De la Mancha e Industria Textil en sentido hacia Barranca de Huentitán.

Te pude interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

