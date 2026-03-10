La mañana de este martes 10 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como la estación Las Pintas con 102 puntos IMECA y Miravalle con 96 puntos IMECA.

A continuación te informamos cuáles son los índices de calidad del aire de acuerdo a las zonas del AMG.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 10 de marzo en Guadalajara?

El nivel más alto de calidad del aire registrado en el AMG es en , con puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 10 de marzo:

Zona del AMG Índice de la calidad del aire Santa Margarita 46 puntos IMECA Atemajac 53 puntos IMECA Country 70 puntos IMECA Oblatos 53 puntos IMECA Centro 63 puntos IMECA Tlaquepaque 82 puntos IMECA Loma Dorada 81 puntos IMECA Miravalle 96 puntos IMECA Santa Anita 70 puntos IMECA Santa Fe 93 puntos IMECA Las Pintas 102 puntos IMECA

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

