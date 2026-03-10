La mañana de este martes 10 de marzo, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta mala calidad del aire en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), tales como la estación Las Pintas con 102 puntos IMECA y Miravalle con 96 puntos IMECA.A continuación te informamos cuáles son los índices de calidad del aire de acuerdo a las zonas del AMG. El nivel más alto de calidad del aire registrado en el AMG es en , con puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 10 de marzo: La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS