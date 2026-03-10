El Gabinete de Seguridad se presentó este 10 de marzo en "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Entre sus integrantes se encuentra Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien compartió que Jalisco presentó una " tendencia favorable " en la disminución de homicidios dolosos.

"Jalisco presenta una tendencia favorable, ya que, en septiembre de 2024, se registraron 4.8 homicidios diarios en promedio , mientras que en febrero de 2026 se redujo a 2.04 , lo que representa una reducción del 58 % en este delito ", recalcó.

Reducción del 58 % en homicidios diarios en promedio en Jalisco. YT / Claudia Sheinbaum Pardo

Los datos presentados desde Palacio Nacional durante la conferencia de la Mandataria se originan de los reportes que otorgan las fiscalías estatales al Poder Ejecutivo , y son resultado del análisis registrado desde septiembre de 2025 a febrero de 2026.

Reducción del 44 % en el país

La Presidenta informó que, de septiembre de 2024 —fecha en que inició su Administración— a febrero de este año, ha habido una reducción del 44 % en homicidios dolosos, lo que significa 38 homicidios diarios menos .

La Mandataria destacó que en el delito del homicidio doloso hay una reducción continua mes con mes, y este febrero, indicó, es el mes más bajo de por lo menos en 10 años.

Al inicio de su conferencia, Sheinbaum destacó que lo más importante en materia de seguridad es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto.

"La reducción en homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 es del 44 por ciento. Es una reducción continua mes con mes, y febrero es el mes más bajo de por lo menos en 10 años.

" Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024 . Ese es el resultado del Gabinete de Seguridad y lo más importante es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto", expresó la Presidenta.

Ocho estados concentran poco más del 50 % de homicidios dolosos

Marcela Figueroa informó que ocho entidades concentraron poco más del 50% del total de homicidios dolosos del país. Guanajuato representó el 9.4 % del total de homicidios a nivel nacional; seguido por Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México y Oaxaca.

