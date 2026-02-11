RIU: Qué pasa con mi reservación del 14 de febrero tras clausura de la terraza

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre se arroja en paracaídas desde el Hotel Riu Plaza Guadalajara, considerado uno de los edificios más altos de la ciudad.

Las imágenes fueron difundidas en la plataforma X por el usuario @Trafico_ZMG, quien compartió la grabación donde se observa al sujeto, equipado con casco y paracaídas, lanzándose desde el piso 41 del rascacielos. En el audio del video se escucha a varias personas advertirle que “no se puede subir”; pese a ello, el hombre realiza el salto.

Tras la difusión del material, el Gobierno de Guadalajara emitió un comunicado en el que informó sobre las acciones realizadas. “Respecto a los videos que circulan donde se observa a una persona lanzarse en paracaídas desde la terraza del Hotel Riu, en la colonia Chapalita, informamos que la noche de este martes, el Gobierno de Guadalajara realizó una inspección a través de Inspección y Vigilancia, en coordinación con @PCYBOMGDL y la @PoliciaGDZ”, se lee en la publicación oficial.

Con una altura de cerca de 204 metros, actualmente el Hotel Riu es el edificio más alto de Guadalajara. ESPECIAL/Gobierno de Guadalajara/Redes Sociales

Como parte de estas acciones, las autoridades llevaron a cabo una revisión en la terraza conocida como “Rooftop Bar 360”. Durante la inspección se detectaron diversas anomalías relacionadas con la aplicación de protocolos y medidas de seguridad, por lo que se determinó la clausura del espacio.

“Durante la revisión se detectaron irregularidades, entre ellas la falta de aplicación de protocolos y medidas de seguridad, por lo que se procedió a la clausura de la terraza ‘Rooftop Bar 360’, la cual permanecerá cerrada hasta que acredite plenamente condiciones seguras para operar”, informaron las autoridades municipales.

De acuerdo con reportes correspondientes al 11 de febrero de 2026, la clausura afecta específicamente al bar y la terraza ubicados en la azotea del Hotel RIU Plaza Guadalajara, mientras se desarrollan las investigaciones por fallas en seguridad y protocolos.

¿Qué ocurre si tienes una reservación para el 14 de febrero?

Si la reserva estaba programada para una cena o evento de San Valentín en la terraza, es probable que el servicio sea cancelado o reubicado por el hotel. Se recomienda comunicarse directamente con el área de eventos del establecimiento para conocer las alternativas disponibles.

En cuanto al hospedaje, no se ha informado sobre el cierre total del hotel, por lo que las habitaciones continúan operando con normalidad. No obstante, los servicios del Rooftop Bar 360 permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso.

Una vez confirmada la reservación, el cliente recibe un correo electrónico con todos los detalles. También es posible revisar la información ingresando a riu.com o a través de la aplicación oficial, en el apartado “Mi reserva”. En el sitio web, esta sección se localiza en el menú superior derecho, mientras que en la aplicación se encuentra en la barra de navegación inferior, dentro de la opción “Más”.

Para realizar cambios en la reservación, es necesario comunicarse con el Call Center, siempre sujeto a disponibilidad. En caso de cancelación, el trámite puede efectuarse desde la página web, la aplicación móvil o mediante contacto telefónico con el Call Center.

